Российская авиакомпания «Ямал» может приступить к осуществлению пассажирских авиарейсов в Таджикистан с конца марта этого года.

Дальнейшее двухстороннее сотрудничество в авиационной сфере обсуждалось в ходе прошедшего в конце прошлой недели в Душанбе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода 30 января на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что таджикская сторона согласилась назначить второго авиаперевозчика с российской стороны на полеты из аэропорта «Жуковский» в Таджикистан с летнего сезона, который начинается с конца марта.

При этом Ганджалзода подчеркнул, что авиакомпания «Ямал» может осуществлять полеты в Таджикистан в том случае, если по этому направлению будет достаточное количество пассажиров. «Назначение второго перевозчика с российской стороны будет зависеть от пассажиропотока», - сказал он.

В таджикском Минтрансе отметили, согласно достигнутым договоренностям пока авиарейсы через аэропорт «Жуковский» будут осуществлять только две авиакомпании – «Таджик Эйр» и «Уральские авиалинии».

В ведомстве подтвердили, что сняты все ограничения, введенные ранее в отношении таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». Авиакомпания сможет с 3 февраля возобновить полеты в четыре российских города - Иркутск, Краснодар, Оренбург, Красноярск.

Полеты «Сомон Эйр» в Россию, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, были приостановлены с 22 декабря 2016 года. На такой шаг авиационные власти России пошли из-за того, что Таджикистан не дал добро на полеты российской авиакомпании «Ямал» из аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд. Переговоры авиавластей двух стран тогда завершились безрезультатно.