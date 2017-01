28 января после непродолжительной болезни скончался один из лучших, перспективных экономистов Таджикистана Константин Бондаренко. 7 февраля ему исполнилось бы всего 38 лет.

Константин Бондаренко был основателем и председателем общественной организации «Центр свободного рынка Таджикистана».

«Константин был одним из наиболее цитируемых авторов экспертного сообщества и общественным деятелем. Был одним из немногих в Таджикистане сторонником идей свободного рынка и экономических преобразований. Его детище Центр свободного рынка был единственной в Таджикистане либеральной общественной организацией и аналитическим центром. Константин высокого ценил идеи свободы, права и самостоятельного выбора человека и очень гордился своей организацией. Теперь его нет с нами», - написали его коллеги на официальном сайте Центра.

Его друг и соратник Нозим Ишанкулов на своей странице в Фейсбуке написал, что Константин был настоящим патриотом Таджикистана. «Болел за него и очень переживал, когда принимались несправедливые законы. Несмотря на свое украинское происхождение, «акаи Константин» как его все звали, разговаривал на таджикском настолько правильно, что сами таджики не понимали его речь. Он видел путь к процветанию страны через образование молодежи. Он трепетно относился к каждой своей лекции или консультации. Неважно кто были участники - успешные предприниматели Душанбе или школьники из дальнего района. Он готовился до поздней ночи и выкладывался затем по полной. Он был счастлив, когда бедные люди из разных уголков нашей страны чему-то учились», - написал Нозим.

«Он не переставал бороться за свободный Таджикистан. Он всегда говорил, “Our day will come!” Засиживаясь допоздна на работе, мы мечтали о карьере в политике, о том, как мы будем проводить реформы. Мы мечтали о многом, как мы напишем книгу о наших реформах, образуем свой университет, свой журнал… Так много мы не успели закончить. Our day will come. It definitely will with you in memory», - написал Нозим Ишанкулов.

«Он был активным представителем гражданского общества Республики Таджикистан, которого многие знают не понаслышке и уважают за его работу… мне он запомнился как один из приверженцев развития нового, и в особенности экономики, от которой зависит судьба народа в любом государстве. За свое время он успел сделать немалый вклад в развитие Таджикистана, и поэтому страна в его лице потеряла молодого, перспективного и важного эксперта», - написал в своем посте в Фейсбуке активист Рустем Тахиров.

Журналист Темур Варки назвал кончину Константина Бондаренко большой утратой для Таджикистана.

Для нас он был одним из лучших авторов, одним из лучших экспертов-аналитиков. Мы выражаем свои искренние соболезнования его маме, Наталье Бондаренко, всем родным и близким.

Скорбим вместе с вами!