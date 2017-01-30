В городе Александрове Владимирской области родился на свет мальчик, которого родители по велению дедушки-патриота решили назвать Шойгу - в честь министра обороны России, сообщает Newsru.com.

Новорожденный Шойгу - двоюродный брат маленького Путина, который за свое необычное имя тоже должен благодарить главу семейства, сообщает газета «Новый город Александров».

с сайта donpress.com

По данным газеты, мальчик родился утром 29 января в Александровском городском роддоме. «Здоровенький, все хорошо», - подтвердили работники учреждения. Будущий Шойгу появился на свет весом 3 килограмма 200 грамм, его рост - 50 сантиметров.

Имя выбирал дедушка семейства Рахмон Джураев, уроженец Таджикистана. По его словам, с дочерью уже давно было согласовано имя для будущего ребенка. «Он (Сергей Шойгу) поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь», - заявил Джураев городской газете.

Документы в ЗАГС будут поданы уже сегодня. По словам начальника учреждения Екатерины Белоус, оснований для отказа не имеется и к выписке ребенка из роддома будет готово свидетельство о рождении на полное имя Джураев Шойгу Хурмедович.

Шойгу - двоюродный брат Путина. В начале января сообщалось, что Джураевы сменили имя своему двухлетнему сыну - мальчика с тех пор зовут Путин Джахонгирович Джураев. Свидетельство о рождении пришло на днях из Москвы, где семья Джураевых жила первые пять лет после приезда из Таджикистана и где родился Расул. Мама мальчика рассказала журналистам, что дома его уже называют по новому имени Путин или ласково - Путинушка.

Последние два года семья Джураевых, приехавшая в Россию из Таджикистана, живет в деревне Легково Александровского района.

Автор новых имен 70-летний Рахмон Джураев - большой поклонник президента России, проживает в Москве и создал у себя дома своеобразный музей, где есть множество различной сувенирной продукции с изображением Путина, а на стенах висят ковры с Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.