В первый день после того, как Дональд Трамп подписал указ об ограничении на въезд для мигрантов из мусульманских стран, пограничные службы США задержали до 200 человек. В аэропортах начались демонстрации против задержания приезжих; с критикой распоряжения Трампа выступили десятки международных лидеров и другие влиятельные люди. По итогам первого дня протестов суд заблокировал исполнение президентского указа. «Медуза» рассказывает главное о противостоянии Трампа и мигрантов из мусульманских стран.

27 января Дональд Трамп подписал распоряжение об ограничении въезда беженцев в США

В соответствии с указом, на четыре месяца приостанавливается прием всех беженцев. Кроме того, указ на три месяца запрещает въезд в страну гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, в том числе тех, у кого есть визы. Ограничения распространяются также на держателей «грин-карт» — то есть людей, обладающих официальным видом на жительство и правом на работу в США. Как пишет CNN, наличие «грин-карты» больше не означает, что люди, приехавшие из перечисленных стран, будут пропущены на территорию США. Необходимость указа Трамп объяснил борьбой с терроризмом.

В правительстве не сразу поняли, как интерпретировать указ

По данным CNN, документ, вопреки обычной процедуре, был подготовлен без участия специалистов Минюста, которые формулируют инструкции по исполнению указов и законов для исполнительной власти. Кроме того, в министерстве, в структуру которого входит погранслужба, ознакомились с указом лишь в день его подписания.

Телеканал сообщает, что ведомство не сразу выяснило, граждан каких стран касается запрет. В документе они не названы напрямую: он ссылается на список стран из принятого прошлой администрацией положения об ограничении безвизового въезда (по нему иностранцы, посещавшие эти страны, не могут находиться в США без визы).

Сперва в министерстве пришли к выводу, что указ не распространяется на тех, у кого есть «грин-карты»; соответствующие указания были разосланы в аэропорты. Однако вскоре Белый дом настоял, что вопрос о допуске в страну обладателей гран-карт должен решаться в индивидуальном порядке, сообщает CNN.

28 января американские власти начали исполнять распоряжение Трампа

Приезжих из стран, упомянутых в президентском указе, начали задерживать в аэропортах. По оценкам The New York Times, в первый день в аэропорту Кеннеди и в других международных аэропортах страны были задержаны до 200 человек. Как сообщает Reuters, авиакомпаниям в аэропорту Каира предписано отказывать в перелетах в США выходцам из мусульманских стран, перечисленных в указе — в том числе их тех, у кого есть виза или «грин-карта». В Белом доме объяснили, что разрешения не возврат в США для обладателей «грин-карт» будут выдаваться в индивидуальном порядке.

В крупнейших аэропортах США начались акции протеста против указа Трампа

С утра субботы в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Чикаго, Сиэтла и других крупнейших городов проходят митинги в поддержку мигрантов. Люди приезжают к аэропортам, требуя признать действия президента антиконституционными. По всей стране в акциях протеста участвуют тысячи человек.

Против распоряжения Трампа выступили международные организации и лидеры нескольких стран

В частности, принять людей, задержанных в американских аэропортах, пообещал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. С критикой указа выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель (в ходе миграционного кризиса 2015 года она согласилась разместить в Германии почти миллион беженцев) премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. К политикам присоединились и другие влиятельные люди, в том числе глава Facebook Марк Цукерберг и сооснователь Google Сергей Брин — как пишет Verge, Брин даже приехал в аэропорт Сан-Франциско, чтобы присоединиться к протестующим. При этом The New York Times отмечает, что некоторые организации, в частности — объединения американцев, потерявших родных в результате терактов, приветствуют указ Трампа.

В ночь на 29 января суды начали блокировать исполнение президентского распоряжения

С иском в федеральный окружной суд в Бруклине обратились правозащитники от имени двух граждан Ирака с оформленными визами, которые были задержаны в аэропорту Нью-Йорка. Судья посчитал, что в результате отказа во въезде этим и другим людям будет нанесен «непоправимый ущерб», и постановил приостановить депортацию на 90 дней. Позже постановления, ограничивающие исполнение указа Трампа, вынесли судьи в Бостоне, Александрии и Сиэттле.