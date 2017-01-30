Как минимум пятеро человек погибли при стрельбе в мечети в канадском Квебеке, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Reuters.

Стрельбу в Исламском культурном центре в Квебек-сити открыли три человека. В мечети в тот момент находились около 40 человек. CBС сообщает о множестве раненых, их состояние неизвестно.

«Есть много жертв... Есть погибшие», — заявил представитель полиции Квебека.

Место происшествия оцеплено, задержаны двое подозреваемых.

В июне 2016 года, во время священного для мусульман месяца Рамадан, на входе этой мечети была найдена голова свиньи.

В 2015 году неизвестные подожгли мечеть в соседней провинции, Онтарио.