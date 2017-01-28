На Памире снежная лавина накрыла человека: погибла местная жительница. ЧП произошло утром в субботу, 28 января, на трассе Ишкашим-Хорог, сообщает КЧС.

Начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеда Юсупова еще раз обращается к жителям страны воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

"Из-за потепления последних дней и выпавших осадков сохраняется вероятность схода лавин в западных районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах Душанбе-Хорог, Душанбе-Худжанд, Душанбе-Джиргиталь, Хорог-Мургаб, Хорог-Ишкашим", - предупреждает КЧС.

По данным синоптиков, 28-30 января на территории республики ожидаются осадки, в отдельных районах – обильные. В горных районах страны ожидается мокрый снег, отложение мокрого снега, сильный ветер 15-20 м/с, а на перевалах туман.

КЧС в пятницу утром сообщил, что в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в западных районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта и на автодороге Душанбе-Худжанд ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. КЧС обращался к населению по мере возможности воздержатся от поездок через уязвимые участки и опасные зоны в эти дни, а также от сбора дров и охоты.

Также КЧС призывает граждан быть бдительными при движении по улицам от риска поломки деревьев, обрыва высоковольтных линий электропередач.

КЧС рекомендует: обеспечить транспортные средства необходимым оборудованием для движения в условиях снегопада и гололедицы, соблюдать правила дорожного движения, на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.