В последние годы Антарктиду стали посещать туристы. Как вы считаете, что их влечет в этот суровый край?

28 января 1820 года русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду, о существовании которой до этого лишь высказывались предположения. В этой фотоленте — исторические, а также интересные и малоизвестные факты о самом удаленном южном материке.