Самые интересные и малоизвестные факты о самом удаленном южном материке
14:16, имрӯз
В последние годы Антарктиду стали посещать туристы. Как вы считаете, что их влечет в этот суровый край?Сурат: c сайта Турпром
28 января 1820 года русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду, о существовании которой до этого лишь высказывались предположения. В этой фотоленте — исторические, а также интересные и малоизвестные факты о самом удаленном южном материке.
В Антарктиде проводится ежегодный Antarctic Ice Marathon (Антарктический ледовый марафон)- самый южный из всех марафонов мира. Самую сложную спортивную дисциплину – бег на супердлинную дистанцию -в сложнейшие условия полярной зимы придумал перенести Ричард Донован.Он организовал первый забег в Антарктиде еще в 2002 году.
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