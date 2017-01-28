28 января 1820 года русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду, о существовании которой до этого лишь высказывались предположения. В этой фотоленте  — исторические, а также интересные и малоизвестные факты о самом удаленном южном материке.

1/20

 