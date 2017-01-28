В рамках подготовки к финальной части чемпионата Азии-2017 молодежная сборная Таджикистана по футзалу, составленная из игроков не старше 20 лет, провела 27 января товарищеский матч со сверстниками из Узбекистана.

Игра прошла в спорткомплексе «Узбекистан» в Ташкенте и завершилась результативной ничьей – 6:6. В составе нашей сборной хет-триком отличился Шавкат Халимов, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Дубль на свой счет записал Умед Кузиев. Еще один мяч в ворота соперника провел Шохрух Хамидов.

Сегодня, 28 января, молодежные сборные Узбекистана и Таджикистана проведут повторный товарищеский матч.

Обе команды готовятся к первому молодежному чемпионату Азии по футзалу, который в этом году пройдет с 10 по 21 мая в Таиланде.