Эмомали Рахмон обсудил с вице-премьером России Игорем Шуваловым вопрос о трудовых мигрантах в пятницу в Душанбе. Пресс-служба президента РТ сообщала, что стороны обусдили подготовку и подписания в ближайшем будущем нового пакета соглашений, направленных на укрепление правовой и социальной защищенности трудовых мигрантов.

Тонкости проекта межгосударственного соглашения об организованном наборе граждан Таджикистана для работы в России вчера были опубликованы в одном из российских СМИ.

Как сообщает Life, проект соглашения был направлен российской стороной в Посольство Таджикистана в Москве для изучения. Недавно таджикские дипломаты прислали свои мысли в МВД России, которое после упразднения Федеральной миграционной службы теперь курирует всю миграционную политику в стране.

Само посольство тРТ в РФ подтвердило "АП", что предложения в проект соглашения о миграции с таджикской стороны имели место быть, однако более подробную информацию не предоставило, сославшись на то, что этим занимаются другие структуры, в частности, миграционные.

Тем временем, в статье отмечается, что таджикские дипломаты предлагают смягчить правила для их сограждан. Например, они предлагают вычеркнуть из соглашения пункт о том, чтобы таджикские мигранты работали только в компаниях, с которыми они изначально заключали соглашение, а также не высылать работников-таджиков в случае, если с ними разрывают трудовой договор.

Над проектом соглашения между правительствами России и Таджикистана, профильные министерства и ведомства обоих стран бьются уже не первый год.

Автор убежден, что в первую очередь оно интересно таджикской стороне, потому что главным ресурсом Таджикистана являются трудовые мигранты, и власти этой страны признают зависимость национальной экономики от них. "По данным тогда ещё ФМС России, зимой 2016 года на территории страны находилось почти 900 тысяч граждан Таджикистана. Это второе место после мигрантов из Узбекистана (2 млн. человек). По оценкам экспертов, из России таджики отправляют на родину 95% всех валютных переводов. Ежегодно граждане этой страны присылают домой около $4 миллиардов, что в полтора раза больше всего государственного бюджета страны. Из-за кризиса объём денежных переводов в Таджикистан из России в первом полугодии 2016 года сократился почти на четверть", - отмечается в материале.

У российской стороны также есть выгода от мигрантов из стран СНГ: в 2015 году трудовые патенты приносят в бюджет неплохие деньги, пишет журналист.

РИА Новости

Проект соглашения между Россией и Таджикистаном предполагает, что российский работодатель, включённый в специальный перечень Минтруда, будет отправлять заявки в органы занятости на того или иного специалиста, а также берёт на себя все хлопоты по оформлению для него документов.

В свою очередь, согласно проекту, власти Таджикистана должны будут сообщать своим гражданам о возможности трудоустройства в РФ в надёжных и безопасных местах, подбирать кандидатов на вакансию, обеспечивать их профессиональную подготовку, а также содействовать возвращению мигрантов домой после истечения договора или нарушения российского законодательства.

В материале указано, что одним из важных, но спорных пунктов соглашения стала статья 9. В ней говорится, что трудовой мигрант может работать только в той компании, которая его пригласила. Если стороны разрывают договор, то разрешение на работу работника из Таджикистана аннулируется, и он будет обязан в течение 15 дней уехать на родину. Таджикской стороне статья 9 о формальной привязке трудового мигранта к российскому работодателю не погнравилась. Дипломаты предлагают вообще исключить этот пункт из проекта, чтобы мигрант мог найти работу и в других местах. Кроме того, в этой же статье предлагается не отправлять мигранта домой, если у него закончился трудовой контракт.

Судя по документам, с которыми ознакомился Лайф, таджикскую сторону также не устроила и статья 5, где прописаны условия медицинского освидетельствования мигрантов. В проекте предлагается проводить его в российских больницах, а таджикская сторона считает, что работник должен делать это у себя на родине, но в аккредитованных РФ клиниках и за счёт будущих работодателей.

Трудовой мигрант из Таджикистана в офисе компании по трудоустройству работников на строительные объекты в Сочи. Игорь Якунин / AP

Эксперты считают, что, если оставить гастарбайтеров без контроля, это может привести к появлению целой армии нелегалов и расцвету криминала.

— Предлагаемые Посольством Таджикистана поправки противоречат смыслу самого соглашения об организованном наборе трудовых кадров. Человек должен работать у того работодателя, который его нанял, — утверждают они.

Правозащитник и эксперт-консультант по вопросам миграции Гавхар Джураева, напротив, считает поправки таджикских дипломатов правильными. По её словам, это позволит оградить мигранта от недобросовестных работодателей.

— Нельзя превращать трудового мигранта в крепостного крестьянина. Например, приехал мигрант работать, а ему не понравились условия труда или сам работодатель его обманул и не выплатил обещанные деньги. Если вносимые Таджикистаном предложения будут согласованы, то это только убережёт мигрантов от недобросовестных работодателей, — считает Гавхар Джураева.

Само соглашение, по словам экспертов, нужно обеим странам. Оно бы позволило решить сразу несколько проблем. Например, упорядочить миграционные потоки из Таджикистана и установить за мигрантами контроль. Так, на август 2016 года в списке нарушителей российского миграционного законодательства числилось около 325 тысяч граждан этой страны, которым в течение трёх лет не разрешается въезд на территорию России.

– Сейчас миграция носит такой хаотичный, спонтанный характер. И вот организованный набор мигрантов — тот метод, который призван решить эту проблему, — говорит бывший глава ФМС, а ныне президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин.

C другой стороны, считают эксперты, соглашение упростило бы жизнь и самим мигрантам.