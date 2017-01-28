Жители города Бустон (бывший Чкаловск) в настоящее время фактически круглосуточно обеспечены чистой питьевой водой. За исключением тех дней, но не чаще чем 1-2 раза в месяц, когда проводятся профилактические работы системы водоснабжения и в аварийных случаях, горожане могут пользоваться водой 24 часа в сутки. Об этом заявила на пресс-конференции председатель города Бустон Рухсора Давлатзода.

«В течение многих лет одной из главных проблем горожан оставалась проблема водообеспечения, которая особенно актуальной была для жителей многоэтажек. Вопрос бесперебойного и качественного водообеспечения жителей города питьевой водой был приоритетным для исполнительного органа госвласти города и для его решения были мобилизованы все наши усилия и ресурсы. В настоящее время эта проблема решена, и жители имеют возможность круглосуточно пользоваться водой», - отметила Р.Давлатзода.

По словам главы города, система водоснабжения города Чкаловска была создана в 50-х годах прошлого века и многие трубы из-за долгого срока эксплуатации устарели и обветшали.

«Ранее по техническим причинам воду отключали в ночное время суток и по средам. В течение двух последних лет в рамках реализации проекта «Восстановления водопроводной сети и улучшения водоснабжения», финансируемый ЕБРР, были заменены около 11 км магистральных трубопроводов. Если ранее для обеспечения города питьевой водой работали 6 насосов, то сейчас функционируют 24 насоса. Отремонтированы водозаборы и резервуары. Сейчас жители 24 часа в сутки получают воду», - сообщила Р.Давлатзода.

Глава города также сообщила журналистам, что в прошлом году промышленные предприятия города Бустон произвели продукции на 87 млн. 401 тысячи сомони, что на 14,5 млн. сомони больше по сравнению с 2015 годом. План производства промышленной продукции выполнен на 120%.

По ее словам, в настоящее время предпринимаются меры по возрождению предприятия «Фулузоти нодири Точикистон» (бывший Востокредмет), которое в советский период было градообразующим и одним из крупнейших предприятий республики.

«Это предприятие имеет более 10 млн. сомони остатков долгов по налогам, а также 689 тысяч сомони долгов по заработной плате. На предприятии назначен новый руководитель и с целью возрождения предприятия предпринимаются соответствующие меры. Для изучения ситуации здесь была создана рабочая группа, которая предоставила результаты своей работы и анализа правительству республики для рассмотрения», - отметила Р.Давлатзода.

Вместе с тем, в городе по итогам прошлого года отмечен значительный рост преступности. В 2016 году зарегистрировано 226 преступлений, что на 31 преступление больше по сравнению с предыдущим периодом.