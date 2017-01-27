Профессор Тэд Мэллок, которого называют вероятным претендентом на должность посла США в ЕС, ожидает скорого краха единой европейской валюты. В интервью BBC он также отметил, что Дональд Трамп предпочитает договариваться с отдельными государствами, а не с их объединениями, и усомнился в том, что у Евросоюза вообще есть будущее.

Он заявил, что единую европейскую валюту ждет коллапс в ближайшие 18 месяцев. Об этом он заявил в интервью ВВС.



«Что бы я сделал в 2017 году, так это сыграл бы на понижение евро», — приводит британский канал слова Мэллока, сообщает RT.

Профессор подчёркивает, что он не единственный экономист, предсказывающий скорую кончину европейской валюты: «Такой признанный специалист, как Джозеф Стиглиц, знаменитый экономист Всемирного банка, написал об этом целую книгу».

По его словам, Великобритания могла бы заключить с США "удовлетворительный для обеих сторон" торговый договор в течение трех месяцев.

Меллок считает, так называемый "чистый", или "жесткий", Brexit был бы лучшим вариантом для Великобритании, поскольку после ухода с общего рынка и из Таможенного союза она сможет игнорировать "брюссельскую бюрократию".

В случае, если события будут развиваться по этому сценарию, Лондон сможет вскоре заключить торговый договор с США, не оглядываясь на ЕС, считает Мэллок.

Мэллок прогнозирует, что Америка заключит много двусторонних соглашений с отдельными странами: «Думаю, Дональд Трамп — большой противник надгосударственных организаций, он верит в национальные государства, в двусторонние отношения. И, по-моему, он считает, что ЕС зашёл слишком далеко».



Несмотря на существующие препятствия, уверяет профессор, Великобритания получит соглашение о свободной торговле намного раньше остальных членов ЕС, а выборы в Нидерландах, Франции и Германии могут привести к большой встряске в союзе.



«Лично я не уверен, что Евросоюз вообще будет и будет с кем вести переговоры», — говорится в интервью.

Медуза, проанализировав интервью Тэда Мэллока, в свою очередь сделала инфо об этом лишь в одной фотографии, подписав " Тед Мэллок в 1988–1992 годах работал заместителем директора Европейской экономической комиссии ООН. Он считается вероятным кандидатом на пост посла США в ЕС".