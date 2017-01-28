Холодильный склад будет использоваться для хранения сезонной сельхозпродукции, потребляемой населением столицы.

В районе столичного Мясокомбината завершено начатое летом 2016 года строительство холодильного склада. Сейчас ведутся работы по оснащению оборудованием холодильных помещений. Склад построен Союзом «Таджикматлубот», стоимость строительства - более 6,5 млн сомони.

Четыре холодильных помещения позволят хранить 1,5 тонны различных видов сельхозпродукции в течение длительного времени.

Два помещения будут использованы для охлаждения, заморозки и последующего хранения мясной продукции, птицы и рыбы. Два других - предназначены для хранения отдельных видов овощей и скоропортящейся продукции, не требующих жестких режимов хранения.

По словам представителей «Точикматлубота», в советскую бытность основу холодильного хозяйства Таджикпотребсоюза составляли устаревшие аммиачные холодильные комплексы. Сейчас же используются высокотехнологичные холодильные комплексы, отличающиеся высоким уровнем автоматизации, обеспечивающие соблюдение температурно-влажностного и светового режима. Контроль всех этих параметров производится установленными психрометрами и термометрами.

На сегодняшний день подобные холодильные склады, обеспечивающие круглогодичное хранение плодоовощной продукции, функционируют в Бабаджангафуровском районе (вместимость склада - 250 тонн) и в Исфаре (360 тонн).

Находящийся рядом с новым холодильным складом бывший цех безалкогольных напитков «Точикматлубота», будет переоборудован в предприятие по сортировке и упаковке сельхозпродукции для экспорта.