Эмомали Рахмон, выступая в пятницу на заседании Общественного совета Республики Таджикистан, рассказал о сотрудничестве правительства страны с гражданским обществом и неправительственными организациями.

По его словам, в стране функционируют 7 политических партий и около 2500 тысяч общественных организаций, которые «выдвигают свои созидательные предложения, и в рамках положений своих уставов стремятся к развитию различных политических, социально-экономических и культурных сфер страны».

«Сегодня в стране созданы все условия для широкой деятельности неправительственных организаций. Только инициативность, сотрудничество с обществом, максимальное привлечение различных слоев к созидательным работам могут стать фактором прогресса социально-экономической жизни страны», - отметил Эмомали Рахмон.

По его словам, Общественный совет вносит свой вклад посредством агитационных и разъяснительных работ также в процесс реализации трех стратегических целей государства — обеспечение энергетической независимости страны, выход из коммуникационной изоляции и защита продовольственной безопасности.

«Подобные инициативы неправительственных организаций и производственных объединений малых и средних предпринимателей заслуживает поддержки, этот процесс и в дальнейшем должен продолжаться во благо осуществления целей правительства», - отметил глава государства.

Он предложил больше обращать внимание на вопрос защиты мира и стабильности, шире налаживать пропаганду этих высших жизненных ценностей в обществе, особенно среди подростков и молодежи.

«Сегодня Общественный совет, объединяя вокруг себя созидательные силы Таджикистана, делает много ценного в направлениях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения социальной справедливости. Необходимо, чтобы его институты также активно стремились к повышению правовых знаний населения», - отметил глава государства

В условиях развития экстремистских групп, по словам президента, общество, в том числе Общественный совет, с привлечением своих членов должны ввести агитационные работы и не допускать, чтобы наша молодежь поддавалась лживой пропаганде радикальных движений и групп, позорила честь нашей дорогой Родины.

«Борьба против этой угрозы является задачей не только государства и Правительства, в предотвращении этого явления должны быть активными все политические партии, общественные движения, неправительственные объединения и организации», - отметил глава государства.

Он напомнил, что члены Общественного совета, неправительственные движения и организации осуществляют благотворительную деятельность, поддерживают уязвимые группы общества.

«Сегодня некоторые нуждающиеся слои населения и дома престарелых, наряду с поддержкой со стороны Правительства получают помощь от общественных благотворительных организаций, что свидетельствует об эффективном партнерстве и сотрудничестве государства с неправительственными организациями, - отметил лидер Нации.

По его словам, больше занимаются благотворительностью, и оказывают свою помощь нуждающемуся населению неправительственные организации, малые и средние предприятия, созданные и руководимые женщинами.

Касаясь предпринимательства, президент добавил, что малое и среднее предпринимательство, а также привлечение прямой инвестиции посредством предпринимателей и в дальнейшем будет поддерживаться Правительством и будут установлены новые льготы.

«С этой целью поручено установить новые квоты для женщин и девушек и способствовать выбору и расстановке их на всех уровнях. Ибо женщины и девушки, как активные члены общества, наряду с мужчинами, борются за политическую стабильность и защиту интересов государства и нации», - отметил он.