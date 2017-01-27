АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ЯНВАРЯ 2017

- В Душанбе состоится пресс-конференция по итогам 2016 года в министерстве транспорта РТ. Начало в 11:00 в здании ведомства. Сегодня проведет встречу с журналистами и Комитет по языку и терминологии. Начало в 9:00 в Республиканском пресс-центре. В Госкомитете по инвестициям и государственному имуществу встретятся с журналистами в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ЯНВАРЯ

1927 – Образован Исфаринский район Таджикистана (ныне в составе Согдийской области).

2002 – В Таджикистане введена в строй первая цифровая телефонная станция.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ЯНВАРЯ

1902 - Родился старейший геолог Таджикистана академик АН Таджикской ССР Антон Петрович Недавецкий.

1913 – Родилась актриса театра и кино Народная артистка Таджикистана Софья Туйбоева.

1924 – Родилась оперная певица, Народная артистка СССР Ханифа Мавлонова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, понижение до 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, понижение до 0-5 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, понижение до 11-16 мороза, днем -3+2, понижение до 2-7 мороза.

По Хатлонской области – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег), 30/01 местами сильные, туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, понижение до 0-5 тепла, в предгорьях ночью -3+2 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно по Западу ГБАО местами сильный Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО: ночью 4-9 мороза, днем -1+4, по Востоку ГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 20 мороза, днем 5-10 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, понижение до 0-5 тепла, в горах ночью 4-9 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, осадки (дождь, снег), временами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью и днем 3-5 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, небольшой дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно, небольшой дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем -1+1.