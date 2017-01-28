Более трети рынка мобильной связи Таджикистана занимает компания «Индиго Таджикистан», предоставляющая услуги под брендом Tcell. Данная компания занимает 31,% рынка активных абонентов мобильной связи Таджикистана.

ЗАО «Индиго Таджикистан» занимает доминирующее положение на товарном рынке услуг мобильной связи в стандарте GSM 900/1800, сообщает Антимонопольная служба при правительстве РТ.

Кроме «Индиго Таджикистан», в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на этом рынке, входят ЗАО «ТТ-Мобайл» (Мегафон), ООО «Таком» (Билайн), ЗАО «Вавилон Мобайл» и ОАО «ТК Мобайл».

ЗАО «ТТ-Мобайл» занимает 26,3% рынка услуг мобильной связи (GSM 900/1800) ЗАО «Вавилон Мобайл» - 24,7%, ООО «Таком» - 17,7%, ОАО «ТК Мобайл» - 0,2%.

На рынке же предоставления услуг мобильного интернета (GSM 900/1800) ЗАО «Индиго Таджикистан» занимает 39,5%, ЗАО «Вавилон Мобайл» - 31,1%, ЗАО «ТТ-Мобайл» - 15,4%, ООО «Таком» - 13,8%, ОАО «ТК Мобайл» - 0,2%.

Отметим, что в прежние годы, до появления на таджикском рынке мобильной связи российских операторов «Мегафон» и «Билайн», Tcell занимал более половины рынка. Только за последние полгода Tcell потерял более 3% рынка мобильной связи.

Отметим, что осенью прошлого года Telia Company достигла соглашения о продаже Фонду Экономического Развития Ага Хана (AKFED) своей 60% доли в компании Central Asian Telecommunications Development B.V., контролирующей ЗАО «Индиго Таджикистан» или бренд Tcell.

Теперь миноритарным акционером Central Asian Telecommunications Development B.V. с долей 40% является AKFED.

Сумма сделки основана на оценке стоимости ЗАО «Индиго Таджикистан» в 66 миллионов долларов, из которых принадлежащая Telia Company доля в 60% соответствует 39 миллионам долларов, отмечалось в распространенном тогда сообщении.