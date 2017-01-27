С 3 февраля возобновятся полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в четыре российских города - Иркутск, Краснодар, Оренбург, Красноярск.

Такая договоренность достигнута сегодня на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РТ и РФ в Душанбе, сообщили «АП» в Минтрансе Таджикистана.

Полеты «Сомон Эйр» в Россию, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, были приостановлены с 22 декабря 2016 года. На такой шаг авиавласти России пошли из-за того, что Таджикистан не дал добро на полеты российской авиакомпании «Ямал» из аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд. Переговоры двух авиавластей двух стран тогда завершились безрезультатно.

«Сейчас полеты из аэропорта «Жуковский» осуществляются на основе двухстороннего паритета - с таджикской стороны летает «Таджик Эйр», с российской – «Уральские авиалинии», - отметили в Минтрансе.

"Что же касается полетов «Ямала», то ему будет разрешено летать в Душанбе, если на это будет спрос", - отметили в Минтрансе.

Источник "АП" не стал уточнять, почему российская сторона, ранее настаивавшая на полетах этой авиакомпании в Таджикистан, решила уступить таджикской стороне в этом вопросе.

Между тем, как заявил сегодня вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе расширенного заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в узком формате заседания обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между странами в области энергетики, транспорта и других отраслях.

"По всем вопросам мы смогли достичь определенных договоренностей. Благодарю за проявленную гибкость, мы смогли продвинуться вперед", — отметил вице-премьер РФ, сообщает РИА Новости.

В свою очередь премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что наращивание взаимодействия с Россией соответствует последовательным задачам по дальнейшему развитию республики. "Сотрудничество наших стран в течение 25 лет со дня установления дипломатических отношений последовательно развивается", — подчеркнул он.

По словам премьера Таджикистана, времени до визита президента России остается очень мало, поэтому необходима тщательная подготовка к этому событию.

Напомним, разногласия по вопросу авиасообщения между странами начались в прошлом году. Сторонам никак не удавалось договориться в ходе продолжительных переговоров.

МИД Таджикистана 25 декабря 2016 года даже напрявлял ноту Министерству иностранных дел Российской Федерации по поводу возникшей ситуации в авиационной сфере между странами странами, когда "Сомон Эйр" было запрещено длетать в российские города.

В ноте были указаны нарушения российской стороны положений Соглашения между правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о воздушном сообщении от 12 сентября 1997 года.

«Российская сторона в очередной раз приняла решение о применении запретительных мер, не предусмотренных Соглашением. Согласно статьи 16 данного соглашения, при возникновении вопросов, стороны могут провести консультации, и в настоящий момент механизм проведения консультаций между авиационными властями сторон не исчерпан», - отмечалось в ноте таджикского МИД.

В свою очередь Минтранс России заявлял, что это именно таджикская сторона нарушила взятые на себя обязательства.

Минтранс подчеркивал, что отказ таджикских авиавластей разрешить полет российской авиакомпании «Ямал» в таджикские города, объяснявшийся отсутствием паритета, не правомочен: ни единого упоминания о «паритете» в Соглашении о воздушном сообщении (СВС) и последующих договоренностях между РФ и Таджикистаном нет, заявляло российское ведомство.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что Таджикистан всего лишь должен выполнить те договоренности, которые были зафиксированы в протоколе от 8 ноября 2016 года. "В частности, предоставление разрешения на выполнение регулярных полетов авиакомпании "Ямал" в соответствии с поданными заявками из Жуковского в Душанбе и Худжанд", - заявил он ранее.