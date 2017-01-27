Президент России Владимир Путин может посетить Таджикистан в ближайшее время. Такое заявление сделал сегодня вице-премьер правительства России Игорь Шувалов в Душанбе.

"Путин может посетить Таджикистан в ближайшие недели", - цитирует Шувалова РИА Новости.

"Мы должны тщательно подготовиться к визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Таджикистан, который состоится в ближайшие недели. Надеюсь, что нерешенные вопросы будут решены к визиту президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы с нетерпением ждем этого визита и надеемся, что он будет результативным", - сказал Шувалов в ходе расширенного заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая проходит в Душанбе сегодня за закрытыми дверями в столичной резиденции правительства. Одной из основных тем заседания является решение вопроса об авиасообщении между двумя странами.

Между тем, по некоторым данным, не исключено, что одной из тем переговоров Владимира Путина и Эмомали Рахмона будет вопрос вступления Таджикистана в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС).

Стоит подчеркнуть, что Таджикистан до сих пор не определил свою позицию по данному вопросу, продолжая его изучать.

Ранее глава Центра стратегических исследований при президенте РТ Худоберди Холикназар заявил журналистам, что Таджикистан может присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) только после тщательного изучения опыта соседних стран, которые уже являются членами этого объединения.

«Позицию Таджикистана по этому вопросу еще в 2013 году озвучил президент страны Эмомали Рахмон. Когда процесс (создание ЕАЭС, - прим. «АП») только начался, наш президент в Москве заявил, что мы будем внимательно изучать этот проект, все “за” и “против”», - сказал директор ЦСИ 9 января на пресс-конференции в Душанбе.

Тогда же он отметил, что в настоящее время Таджикистан все еще изучает данный вопрос.

Позже по этому вопросу высказался и первый заместитель начальника Таможенной службы при правительстве РТ Абдурахмон Каримзода. «Прежде чем присоединиться к тому или иному объединению, предварительно нужно всестороннее изучение существующих там условий и правил. ЕАЭС имеет свои нормы и стандарты. Мы должны выяснить, какую продукцию мы готовы предложить этому единому рынку, отвечает ли наша продукция установленным стандартам, и будет ли обеспечена на этом рынке здоровая конкуренция», - сказал он.

Напомним, последний раз президент России посещал Таджикистан 14-15 сентября 2015 года, когда в Душанбе проходила сессия совета Организации договора о коллективной безопасности.

Тогда он заявлял, что отношения России с Таджикистаном основаны на союзнических обязательствах и подчеркнул, что " Таджикистан всегда может рассчитывать на нашу поддержку в вопросах обеспечения безопасности".

Путин тогда еще раз напомнил, что Таджикистан является стратегическим партнером и союзником России.