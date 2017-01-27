Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении проект закона о декриминализации побоев членами семьи. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

За документ проголосовали 380 депутатов. В свою очередь трое депутатов проголосовали против, среди них оказались члены фракций ЛДПР и КПРФ.

В соответствии с данным законом, побои в отношении близких родственников переводятся из уголовных преступлений в административные правонарушения, в случае если подобные действия были зафиксированы впервые.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал декриминализацию семейных побоев, заявив, что не нужно гипертрофированно оценивать «различные проявления семейных отношений».