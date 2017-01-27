Подходит к концу второй месяц зимы, впереди нас ждёт весна. Это пора новых забот и особого усердия для дехкан и владельцев сельских хозяйств. Однако богатый урожай зависит именно от своевременного и качественного посева.

Теперь для дехкан Таджикистана появилась лучшая доступность к банковским средствам для выполнения весенних посевных работ, удобрения пахотной земли и уборки урожая, для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования.

Банк Эсхата предлагает агрокредиты для всех тех, чья жизнь непосредственно связана с землёй, и кто считает первостепенным благосостояние и благополучие его народа. Если вы нуждаетесь в кредитных средствах для своевременного начала посевных работ, то смело обращайтесь в офисы Банка Эсхата. Наши специалисты всегда помогут вам!

Кредитное предложение банка касается всех сфер сельского хозяйства, таких как хлопководство, животноводство, садоводство и виноградарство, пчеловодство и производство мёда и др. Банк Эсхата предлагает кредитные средства как в национальной, так и иностранной валютах, на срок от 12 до 24 месяцев.

«Наша задача состоит в том, чтобы содействовать развитию сферы сельского хозяйства», - отметил координатор агрокредитования Банка Эсхата Алиджон Сулаймонов.

Деятельность Банка Эсхата в области аграрного кредитования направлена на содействие в улучшении сельскохозяйственной сферы и на поддержку землепользователей Таджикистана.

В будущем Банк Эсхата желает продолжать свою плодотворную деятельность в этом направлении ради процветания сельского хозяйства в Таджикистане!

PS. Более подробную информацию можете узнать пройдя по этой ссылке http://eskhata.com/for_entities/credit/credit_types.php.

Следите за нашими новостями на сайте, а также в социальных сетях. Звоните в контакт-центр Банка Эсхата для получения консультаций: (+992) 44-600-0-600.

Мы рады вам всегда!