По просьбе нового руководства города Душанбе антикоррупционное ведомство страны в текущем году проведет внеплановую проверку проекта «Доступное жилье» в столице, реализация которого началась в столице при поддержке мэрии еще в 2013 году.

По словам заместителя главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Абдукарим Зарифзода плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности мэрии Душанбе была проведена в 2016 году, очередная проверка планировалось в 2018 году.

Проект «Доступное жилье» в Душанбе предусматривает обеспечение определенного круга жителей столицы, в том числе и интеллигенции, сравнительно дешевыми квартирами, в высотных домах, которые возводятся в районе «Профсоюзов» Душанбе.

По плану в сентябре 2015 года первые квартиры данного проекта должны были быть сданы в эксплуатацию, но на сегодняшний день строительство все еще не завершено.