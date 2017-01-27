В Душнабе сегодня состоится XIV заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией. Для участия в ней в Таджикистан прибыл первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов. Таджикскую сторону на переговорах будет представлять премьер-министр республики Кохир Расулзода.

По информации российских СМИ, стороны будут обсуждать вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах энергетики, образовании и науки, миграции и др.

В рамках заседания будут обсуждены проблемы, связанные с авиасообщением между Таджикистаном и Россией.

Ранее министр транспорта России сообщил, что Москва не будет обострять конфликт с Таджикистаном по авиасообщению и не собирается вводить дополнительный запрет на полеты таджикских авиакомпаний в РФ.

Конфликт между Москвой и Душанбе возник в конце прошлого года из-за того, что Таджикистан отказал российской авиакомпании «Ямал» в осуществлении полетов из международного аэропорта «Жуковский» в города Таджикистана.

В конце прошлого года Минтранс России, после того как переговоры с делегацией Таджикистана завершились безрезультатно, приостановил полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе в российские регионы.