Федерация футбола Таджикистана (ФФТ), в честь Года молодежи, объявленного лидером нации, президентом страны Эмомали Рахмоном, приняла решение открыть новый телеканал – «Футбол», сообщает официальный сайт ФФТ.

Телеканал «Футбол», запуск которого состоится совсем скоро, станет первым специализированным телевизионным каналом в Таджикистане, посвященный исключительно футболу и будет вещать в современном телевизионном формате высокого разрешения HD.

Новый телеканал «Футбол» Федерации футбола Таджикистана будет освещать не только матчи сборных команд Таджикистана, игры Футбольной лиги Таджикистана – высшей и первой лиг, но и чемпионаты и соревнования, которые будут проходить под эгидой Азиатской футбольной Конфедерации – Лига чемпионов АФК, Кубок АФК, чемпионаты Азии.

В эфире телеканала «Футбол» можно будет увидеть матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, английской премьер-лиги, Ла-Лиги (чемпионата Испании), серии А (чемпионата Италии), Бундеслиги (чемпионат Германии), Лиги 1 (Чемпионат Франции), а также центральные матчи других европейских чемпионатов.

В эфире нового специализированного телеканала о футболе также будут выходить программы о звездах футбола, клубах и сборных.

В настоящее время идут подготовительные работы к запуску телеканала «Футбол», отмечается в сообщении.