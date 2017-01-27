АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ЯНВАРЯ 2017

- в Душанбе состоится очередное заседание таджикско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Главной темой встречи будет авиаконфликт между Таджикистаном и Россией

- Агентство по финконтролю и борьбе с коррупцией отчитается по итогам деятельности за 2016 год. Пресс-конференция состоится в здании Агентства, бывшее здание Совета юстиции. Начало в 9 часов

- Комитет по делам женщин и семьи отчитается за 2016 год. Пресс-конференция состоится в Республиканском пресс-центре в здании ЦСИ. Начало в 14 часов

- Пресс-конференция по итогам деятельности за 2016 год состоится в министерстве финансов. Начало в 9 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ЯНВАРЯ

1935 – Было принято решение об издании полного русско-таджикского словаря. Создан научный совет Нового таджикского алфавита Таджикистана

2016 - Дочь президента Рахмон Озода Эмомали была назначена главой исполнительного аппарата президента;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ЯНВАРЯ

1940 – Родился таджикский писатель Сорбон.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, в долинах слабый дождь, в отдельных горных районах снег, местами туман. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 5-10 тепла, в горах ночью 11-16 мороза, днем 4-9 мороза.

По Хатлонской области - Облачно, в долинах без существенных осадков, в предгорных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью 4-9 мороза, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 7-12 мороза, днем -2+3, по востоку ГБАО ночью 17-22 мороза, местами до 25-30 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах ночью мокрый снег, днем без существенных осадков, в отдельных горных районах снег, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 5-10 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, ночью мокрый снег, днем без существенных осадков, слабый туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами небольшой дождь, слабый туман. Ветер западный 2-7, временами усиление до 9-14 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем -1+1.