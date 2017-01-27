Имеют ли сотрудники ДПС (ГАИ) останавливать водителей без причины? На что имеет право водитель, которого обвиняют в превышении скорости? В каких случаях могут снять номерные знаки? На все эти вопросы отвечают юристы юридической компании «Химоя».

Сотрудники ДПС, которые стоят на улицах города (или вне) не имеют право останавливать водителей без причины. Причины остановки ТС указаны в ст. 72 Процессуального кодекса об административных правонарушениях РТ (далее ПКоАП):

- нарушения правил дорожного движения;

- наличия повреждения транспортного средства или признаков несоответствия отдельных его частей существующим требованиям;

- если движение транспортного средства вызывает сомнение способности водителя управлять им;

- если имеется информация о розыске данного транспортного средства.

Таким образом, если вы ездите в центре города и сотрудники ДПС, которые там стоят для сопровождения первых лиц государства останавливают Вас — можете спросить про причины остановки. У многих из этих сотрудников ДПС даже нет с собой ручки или форм протокола для того, чтобы зафиксировать административное правонарушения.

И вообще, бывает останавливают также в «неожиданных» местах, где вроде обычно не видишь сотрудников ДПС! Кто и как отправляют сотрудников ДПС с одного места на другое?

В соответствии с требованием приказа МВД Республики Таджикистан №754 от 07.01.2007 года «Об утверждении Наставления по дорожно-патрульной службе УГАИ МВД Республики Таджикистан» расстановка личного состава ДПС ГАИ производится на основании дислокация маршрутов патрулирования и постов, которая разрабатывается в зависимости от места и времени совершения дорожно-транспортных происшествий и утверждается руководителем подразделения. На каждый маршрут патрулирования (поста) составляется «Карточка маршрута патрулирования (поста)» которые выдаются инспекторам ДПС при заступленное на службу и сдаются ими по окончанию работы. «Карточка маршрута патрулирования (поста)» по требованию водителей не предъявляется. О своих подозрениях по поводу обоснованности выставления поста вы можете обратиться по телефонам доверия Управления ГАИ МВД Республики Таджикистан: 235-45-45, или ОГАИ МВД по городу Душанбе: 221-00-46.

Так же необходимо отметить, что в соответствии с вышеуказанным наставлением запрещается бесцельная остановка транспортных средств. Такие случаи расцениваются как нарушение дисциплины, и виновные сотрудники привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Теперь как же быть, если Вас останавливает сотрудник ДПС, который быть может даже за ёлкой стоял, но предъявляет радар, где указываются цифры превышения скорости?

Средства измерения скорости движения (радары) применяются в соответствии с инструкциями и методическими указаниями о порядке пользованиями этими средствами. Ежегодно Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан поводятся метрологические проверки средств измерения скорости, о чем выдаются соответствующие сертификаты, которые предъявляются водителям по их требованию. Категорически запрещается применение средств измерения, не прошедших метрологическую проверку или имеющих просроченные свидетельства о проверке.

Поэтому господа можете потребовать предъявить сертификат измерения, не ранее одного года. При составлении протокола потребуйте номер данного измерительного прибора и укажите на то, что не предъявили Вам данный сертификат.

Если Вас остановили и требуют открыть багажник или хотят произвести досмотр автомобиля — напомните им про ч. 2 статьи 68 ПКоАП, что досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии двух понятых.

Каждый имеет право на защитника (юриста, адвоката) при возбуждении дела об административном правонарушении. Но, если вы иностранное лицо или лицо не владеющий таджикским языком — то участие представителя (юриста, адвоката) является обязательным. Таким образом, если Вас задержали и составили протокол можете позвать представителя, и сотрудник ДПС будет обязан его ждать!

Бывали ли у Вас случаи, когда оставили где-то машину и когда приходите обратно то у Вас сняли номерные знаки?

Так, согласно статье 31 Закона Республики Таджикистан «О дорожном движении» — «Эксплуатация транспортных средств запрещается с изъятием государственных регистрационных знаков в случаях:

— наличия неисправностей и условий, перечень которых установлен Правилами дорожного движения;

— переоборудования транспортных средств без соответствующего разрешения;

— не прохождения государственного технического осмотра;

отсутствия документа о страховании гражданской ответственности владельца.

Перечень исчерпывающий, а за неправильную парковку могут вызвать эвакуатор и машину забрать на специальную стоянку (штраф-площадка). Но поскольку это на много сложнее часто снимают номера и ждут водителя!

Если же все же сотрудник ДПС составил протокол об административном правонарушении — то он обязан выдать Вам под расписку копию данного протокола на основании части 5 статьи 79 ПКоАП РТ «Физическому, должностному лицам или представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему, под расписку вручается копия протокола об административном правонарушении».

Проведем итог.

Сотрудники (инспектора) ДПС:

- без причин не имеют право останавливать;

- должны иметь карточку маршрута патрулирования;

- предъявить сертификаты на радары по требованию;

- досмотр ТС проходит с участием 2-х понятых;

- не имеют право снимать гос. номера за стоянку в неположенном месте;

- обязаны давать копию протокола "нарушителю".

Конечно тут не перечислены самые обычные обязанности, как самому подходить к транспортному средству, представиться, быть вежливым и т.п.!

Но, если у Вас с документами все в порядке и не нарушайте ПДД — то лучше предъявить документы и ехать дальше. Так обычно теряете значительно меньше времени.

При подготовке статьи юристы Юридической компании «Химоя» использовали материалы с официального сайта МВД РТ - http://www.mvd.tj, ПКоАП РТ и Закон РТ «О дорожном движении».