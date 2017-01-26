Трагедия произошла сегодня ночью. От отравления угарным газом от печи скончались мать и ребенок.

В селе Дусти джамоата Сарикишти района Рудаки в ночь с 25 на 26 января от отравления угарным газом погибли двое членов одной семьи - мать и дочь. Глава семьи госпитализирован, сообщили начальник пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсупова.

По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом от горения угля в самодельной печи - буржуйке. По словам Юсуповой, погибшей женщине было 30 лет, девочке – пять лет.

«По нашим данным, трагедия произошла из неправильно установленной трубы у буржуйки», - уточнила Юсупова.

Стоит напомнить, что в январе в Таджикистане был полностью снят лимит на подачу электроэнергии. Ранее в республике ежегодно регистрировалось несколько случаев смерти от отравления угарным газом, когда население в сельской местности при отключении электричества использовало самодельные буржуйки на угле.

«Сейчас свет не отключают, но видимо из-за холодов семья решила использовать для обогрева дома печь», - добавила представитель КЧС.

В этой связи КЧС рекомендует использовать печи с особой осторожностью. «Печь с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом - источник угарного газа и незаметный отравитель. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции», - отмечается в рекомендациях КЧС.

Также в КЧС рекомендуют для хорошего сгорания топлива в топливник печи подавать необходимое количество приточного воздуха, особенно при топке углём. «Если в топке печи остались несколько недогоревших головешек, лучше их затушить или дать время полностью прогореть. Когда угли потемнеют, и, над ними нет огоньков пламени, минут через десять задвижку можно закрыть. Завершить эксплуатацию топку печи следует за 2 часа до сна», - отмечают в КЧС.

Рекомендации КЧС

Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха, делают угарный газ особенно опасным. Причиной отравления угарным газом является:

- Нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга).

- Неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход).

- Угарный газ поступает через легкие, связывается с гемоглобином в крови пострадавшего и блокирует передачу кислорода тканям и органам. От кислородного голодания нарушается работа нервной системы и головного мозга. Чем выше концентрация угарного газа и больше время нахождения в помещении, тем сильнее отравление и выше вероятность летального исхода.

Первая помощь при отравлении

Надо помнить, что во время выведения пострадавшего из помещения с опасной концентрацией угарного газа, в первую очередь необходимо обезопасить себя, во избежание отравления также. Основным «противоядием» при отравлении угарным газом, служит кислород. Первая помощь при отравлении угарным газом:

- Вынести пострадавшего на свежий воздух.

- Устранить поступление угарного газа. Проветрить помещение (открыть окна и двери) и покинуть помещение.

- Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. Вызвать «скорую помощь».

- Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи.

- Сообщить врачу скорой помощи, о подозрении в отравлении угарным газом. Если пострадавший от угарного газа пришёл в себя, но длительное время находился в бессознательном состоянии, то он срочно подлежит транспортировке в медицинское учреждение и лечении.