На днях в «АП» с письмом обратился председатель Совета ветеранов войны и труда Кулябского региона, имеющий многолетний опыт работы в системе госуправления, Мирзо Бекматов. Мы решили опубликовать некоторые из его предложений и, таким образом, призвать специалистов и экспертов обсудить вопросы, поднятые в письме.

Энергетика

Фото с сайта sputnik.tj 31 июля 2009 года президенты России и Таджикистана торжественно ввели в эксплуатацию Сангтудинскую ГЭС-1.

В течение 25 лет независимости в стране был построен ряд крупных и малых ГЭС, а также более ста крупных промышленных предприятий. Выпускаемая ими продукция, в том числе электроэнергия, экспортируется в другие страны. Это, несомненно, свидетельство того, что экономика республики развивается. Но для того, чтобы полностью использовать энергетический и промышленный потенциал страны, внедрить в производство новые технологии и подготовить высококвалифицированные кадры, необходимо прояснить, могут ли со всем этим справиться министерства энергетики и водных ресурсов и промышленности и новых технологий?

Сектор энергетики требует строительства новых энергетических объектов, реконструкции энергетических агрегатов и надлежащего надзора за всем этим. Руководству Минэнерго из-за нехватки времени сложно всё контролировать. В свою очередь, Минпром не в состоянии полностью осуществлять контроль за объектами промышленности, качеством выпускаемых видов продукции, внедрением новых технологий.

На мой взгляд, необходимо серьезно отнестись к этому вопросу и отделить некоторые функции названных министерств, и при этом предлагаю включить в ведение Министерства энергетики газовую отрасль, так как газовые залежи республики, по некоторым данным, исчисляются миллиардами кубометров.

Промышленность

Фото с сайта e-cis.info Таджикистан должен выпускать конкурентоспособную продукцию, чтобы выйти на мировой рынок.

Предложение касается сферы деятельности Минпрома.

Таджикистан должен выпускать конкурентоспособную продукцию, чтобы выйти на мировой рынок и реализовывать свою промышленную продукцию. Для этого необходимо создать отраслевые отдельные министерства и главки. Реорганизовать Министерство промышленности и новых технологий и создать отдельную структуру - Министерство промышленности и строительной продукции, создав при нем Главное управление строительных материалов, Главное управление тяжелой промышленности, Главное управление машиностроительной продукции, Главное управление легкой промышленности и Главное управление горнорудной промышленности.

Образование

Фото с сайта catoday.org Молодежь – это потенциал страны, которым нужно управлять

Третье предложение касается Министерства образования и науки. Необходимо вывести из ведения данного министерства управление высшего образования, а из ведомства Министерства труда, миграции и занятости населения – управление профессионально-технического образования и создать новую структуру – Министерство высшего и профессионально-технического образования, так как молодежь – это потенциал страны, которым нужно управлять. Тем более 2017 год в Таджикистане объявлен президентом страны Годом молодежи!

Сегодня более 1,3 миллиона детей учатся в общеобразовательных школах и получают среднее образование. Всем этим огромным количеством невозможно управлять одному министерству из-за огромного груза задач.

Необходимо обратить внимание и на подготовку профессиональных кадров для страны за ее пределами.

Туризм и спорт

Фото с сайта sputnik.tj Хорошо, что в послании президента прозвучало предложение о выведении туристической отрасли из ведения Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма.

Пара слов о создании Национального агентства по туризму РТ в структуре правительства.

Индустрия туризма входит в число трех ведущих отраслей мирового хозяйства, незначительно уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. Хорошо, что в послании президента прозвучало предложение о выведении туристической отрасли из ведения Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма.

Предлагаю создать Национальное агентство по туризму в структуре правительства страны. В его работе приоритет должен быть отдан развитию внутреннего туризма, как принято во многих странах мира.

На втором месте должно стоять развитие въездного туризма, который - при развитии индустрии гостеприимства, развитии инфраструктуры туризма, привлечении в отрасль исключительно профессионалов и надлежащей рекламно-информационной работе - будет популяризировать достижения современного Таджикистана, его историю и традиции и принесёт ощутимый экономический эффект.

В-третьих, необходимо развивать статистическое изучение туризма, что обусловлено необходимостью получения объективной и достоверной информации о состоянии и развитии туристической отрасли, изучения и оценки потоков туристов, нагрузки на инфраструктуру, удовлетворения туристического спроса и т.п.

Отдельно хотелось сказать и о спорте.

Настало время выделить его, образовав независимую структуру, чтобы ею руководили профессиональные и опытные менеджеры.

Назрела острая необходимость развивать физическую культуру и профессиональный спорт отдельно друг от друга. Спортом занимаются ради достижений и побед, физкультурой – для поддержания здоровья. Физическая культура - это здоровье нации, правильный образ жизни и массовое оздоровление населения. А профессиональный спорт - это, прежде всего, престиж государства и продвижение имиджа государства на мировых спортивных аренах.

О территориальных единицах

Теперь о создании новых административных и территориальных границ Республики Таджикистан.

В годы Великой Отечественной войны в республике насчитывалось 1,2 млн населения, при этом было 7 областей: Ленинабадская, Сталинабадская, Курган-Тюбинская, Гармская, Ура-Тюбинская, Кулябская и Горно-Бадахшанская (автономная). После войны пять регионов были реорганизованы из-за огромных человеческих потерь в годы ВОВ. Но через некоторое время, в 60-х годах прошлого века, все эти области, кроме Сталинабадской и Ура-Тюбинской, были вновь образованы.

В настоящее время в республике всего 3 области: ГБАО, Хатлон и Согд. При этом население Таджикистана составляет более 8,5 млн человек. Новых территориальных единиц, кроме Бальджуванского района, создано не было.

Необходимо рассмотреть этот вопрос с точки зрения релевантности. Расстояние между областными центрами и отдаленными кишлаками составляет от 100 до 190 км. Кроме того, подобное положение вещей мешает нормальному планированию народного хозяйства, надзору за отдельными субъектами на местах, развитию свободных экономических зон и т.д. Население республики год за годом увеличивается, и его необходимо обеспечить рабочими местами, бытовым и медицинским обслуживанием.

Для того чтобы решить все эти вопросы, необходимо создать дополнительные административно-территориальные единицы. Предлагаю в ближайшие годы в Таджикистане создать дополнительные области: Курган-Тюбинскую, Кулябскую, Гиссарскую, Гармскую, Истаравшанскую (или Зарафшанскую), а город Душанбе должен перейти в подчинение правительства. Следует также отметить, что создание новых административных границ обеспечит прозрачность работы органов государственной власти на местах.

О разделении полномочий

Необходимо также разделить полномочия по управлению городами Куляб, Канибадам, Исфара, Истаравшан, Пенджикент и Вахдат. Эти города имеют в общей сложности примерно 150-200 тысяч населения, и председатели этих городов помимо непосредственного руководства также занимаются курированием сельского хозяйства. Но так как население городов растет с каждым годом, перед городской мэрией стоят задачи решения вопросов экономики, коммунальных услуг, образования, культуры и социальных проблем. Для того чтобы эти города работали по генплану, они должны быть освобождены от руководства сельским хозяйством, поэтому предлагаю при этих городах создать районы, которые и должны заниматься этими вопросами. Кстати, этот вопрос уже решен в Курган-Тюбе.

Для примера приведу город Куляб, где проживает более 200 тысяч человек. По субботам председатель города ведет прием посетителей с 8 утра до 12 часов дня. Чтобы попасть на приём к мэру, каждый раз записывается до 100 посетителей, но, чтобы их выслушать, ему понадобится в среднем 7-8 часов в день. Таким количеством времени он просто не располагает и может принять и выслушать всего лишь 10% посетителей…

О Героях труда

По моему мнению, сегодня назрела необходимость воздавать почести живым. Для того чтобы поощрить трудовую доблесть народа, который служит Родине и правительству, за доблестный и многолетний труд предлагаю учредить награды: орден «Герой труда Таджикистана» 1-й, 2-й и 3-й степени и звание «Герой труда Таджикистана». Для учреждения этого звания необходимо дать распоряжение Министерству юстиции и ЦК профсоюзов работников разных отраслей разработать статут ордена, определяющий порядок награждения им.

Следует указать, что для придания значимости этому ордену необходимо учредить награды трёх степеней (1-й степени – из золота, 2-й – из серебра, 3-й – из бронзы), и тот человек, который получит ордена всех этих трех степеней, автоматически может стать «Героем труда Таджикистана» и, согласно указу президента РТ, награждается Золотым знаком Республики Таджикистан.

…Я осознаю, что все перечисленные мною предложения потребуют больших финансовых средств. Поэтому я, как гражданин Таджикистана, участник и ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, заслуженный работник РТ, почетный житель Куляба, призываю вас, дорогие читатели, к широкому обсуждению выдвинутых мною предложений.

Все заинтересованные лица, в том числе экономисты и лица, принимающие решения, могут подробно изучить эти вопросы, чтобы в будущем мы смогли подготовить обращение на имя главы государства.