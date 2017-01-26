Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Навазом Шарифом. Стороны поделились видением о сегодняшнем состоянии и перспективах отношений двух государств.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региона и мира, сообщает пресс-служба лидера Таджикистана.

В ходе беседы была достигнута договоренность, что в ближайшее время Эмомали Рахмон и Наваз Шариф проведут личную встречу, на которой будет продолжен двухсторонний диалог на высоком уровне.

Эмомали Рахмон в конце беседы пожелал премьеру Пакистана «здоровья и успехов в работе во имя процветания дружественного Пакистана», отмечает президентская пресс-служба.

Напомним, Наваз Шариф последний раз был в Таджикистане в мае 2016 года. Наряду с премьерами Афганистана, Кыргызстана он принимал участие в церемонии запуска CASA-1000.

Кроме того, в мае прошлого года было запущено авиасообщение между столицей Таджикистана и пакистанским городом Лахор.

Ранее Наваз Шариф, комментируя присвоение президенту Таджикистана статуса Лидера нации, заявил на встрече со спикером нижней палаты парламента страны Шукурджоном Зухуровым, что "Эмомали Рахмон давно заслужил статус Лидера нации".