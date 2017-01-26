Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект указа о сокращении финансирования ООН и других международных организаций, пишет The New York Times со ссылкой на проект документа, сообщает Ведомости.

Отмечается, что проект с рабочим называнием «Аудит и сокращение финансирования международных организаций» предполагает сокращение Соединенными Штатами «по крайней мере на 40%» финансирования ООН, а также связанных с ней структур и других международных организаций.

Поводом к этому стало принятие ООН в декабре 2016 г. антиизраильской резолюции, на которую представители администрации экс-президента США Барака Обамы не стали накладывать вето. Трамп тогда дал понять, что ситуация изменится после его инаугурации. «У ООН есть огромный потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди встречаются друг с другом, общаются и хорошо проводят время. Как жаль!» – писал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

14 января в сенате был представлен законопроект, предусматривающий сокращение финансирования ООН до тех пор, пока Совбез не отзовет принятую резолюцию, напоминает ТАСС.

Проект указа Трампа выделяет критерии, которыми следует руководствоваться при принятии решения о сокращении финансирования международных организаций. Сократить платежи предлагается структурам, в которые входит Палестинская национальная администрация (ПНА) или Организация освобождения Палестины (ООП), а также организациям, уклоняющимся от санкций в отношении Ирана и КНДР. Также из проекта следует, что США не намерены платить ни цента организациям, «находящимся под контролем или под сильным влиянием любого государства – спонсора терроризма» или обвиняемым в систематическом нарушении прав человека.

Второй проект указа Трампа – «Мораторий на многосторонние соглашения», попавший в распоряжение NYT, подразумевает ревизию действующих и еще не вступивших в силу международных соглашений с участием США. Документ предусматривает выработку рекомендаций в отношении соглашений, «не затрагивающих напрямую национальную безопасность, вопросы экстрадиции или мировой торговли».