Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву за ее высказывания против ношения хиджабов в школах.

24 января, комментируя информацию о запрете хиджабов в школе в одном из сел в Мордовии, Васильева заявила, что «истинно верующие», по ее мнению, не стараются «подчеркнуть свое отношение к вере атрибутикой». Она добавила, что по решению Конституционного суда «хиджабам, как подчеркивающим национальную принадлежность, не место в школе».

«Платок — не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки», - подчеркнул Кадыров.

«Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками?» — написал глава Чечни в инстаграме.

Он добавил, что Конституционный суд не рассматривал вопрос о ношении хиджабов в школе (вопрос дважды, в 2013 и 2015 годы рассматривал Верховный суд, в обоих случаях он признал запрет на ношение хиджабов в школах законным. — прим. «Медузы»).

Таким образом, по мнению Кадырова, Ольга Васильева вводит граждан РФ в заблуждение.

"Министр образования России Ольга Васильева навязывает обществу свое личное мнение, выступая против ношения хиджабов в школах", - написал он.

В 2012 году в Ставропольском крае был принят документ о стандарте одежды в школах, который запретил ношение хиджабов. Местный житель попытался обжаловать это решение; в результате Верховный суд признал его законным. В 2014 году аналогичный запрет ввели власти Мордовии. После этого обратились в суд жители села Белозерье, в котором живут исповедующие ислам татары. В конце концов Верховный суд РФ снова признал законным этот запрет.

Ольга Васильева комментировала новый конфликт в Белозерье, где в декабре 2016 года руководство школы запретило учительницам приходить в учреждение в хиджабе. После этого, сообщает«Газета.Ру», в интернете появились якобы снятые в школе фотографии, на которых несовершеннолетние девушки в хиджабах позируют с оружием и молятся.

Как пишет «Газета.Ру», Белозерье фигурирует в публикациях местных сми как «мордовский халифат», а республиканские власти сообщали о как минимум 20 выходцах из села, которые уехали воевать в Сирию на стороне террористов.