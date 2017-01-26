МИД Туркменистана считает недопустимыми намерения Таджикистана относительно изменения маршрута движения своих поездов по территории Узбекистана и далее в Казахстан и Россию, минуя Туркменистан.

"Таджикская сторона обсуждает вопрос об открытии железнодорожного сообщения через Узбекистан в Россию в обход Туркменистана", - отмечается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана, где приводится заявление замначальника ГУП «Таджикская железная дорога» Усмона Каландарзода.

"МИД Туркменистана выражает крайнее непонимание туркменской стороны подобного рода заявлений официальных лиц Таджикистана", отмечается в сообщении.

Отмечается, что Туркменистан инициировал ряд конкретных проектов с участием Таджикистана, нацеленных на дальнейшее расширение сотрудничества между двумя государствами в транспортно-коммуникационной сфере.

По мнению туркменской стороны, эффективная деятельность двух соседних стран в данной области могла бы способствовать развитию экономическому партнерству в регионе, созданию новых возможностей для укрепления транспортно-транзитного потенциала в Азии.

«Однако, - подчеркивается в сообщении, - высказывания одного из руководителей таджикского железнодорожного ведомства не способствуют практической реализации вышеуказанных целей».

В МИД Туркменистана считают, что говоря о прокладке нового железнодорожного маршрута «минуя Туркменистан», высокопоставленный чиновник забывает о договоренностях, достигнутых на высшем государственном уровне.

Согласно этим договоренностям, Туркменистан и Таджикистан намерены в ближайшие годы активизировать взаимодействие в области железнодорожного транспорта посредством увеличения объемов перевозок грузов и пассажиров из Таджикистана через территорию Туркменистана в третьи страны.

«Помимо этого, в планах туркмено-таджикского сотрудничества имеется ряд предложений по строительству новых железнодорожных магистралей. Среди них ключевое место занимает железная дорога Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, первый этап которой сдан в эксплуатацию туркменскими железнодорожниками в ноябре прошлого года», - подчеркивают в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

Туркменская сторона расценивает заявление господина Усмона Каландарова неэтичным также и с гуманитарной точки зрения.

«Известно, что в сложные периоды для дружественной соседней страны, Туркменистан всегда оказывал помощь братскому таджикскому народу. Именно по железнодорожным маршрутам, соединяющим оба государства, туркменская сторона неоднократно направляла гуманитарные грузы, необходимые для нужд людей, пострадавших в результате стихийных бедствий или оказавшихся в не простых ситуациях в связи с аномальными климатическими явлениями. Будучи братским государством, Туркменистан и впредь будет предоставлять свою поддержку таджикскому народу», - отмечается в сообщении.

МИД Туркменистана рассчитывает, что таджикская сторона внимательно и со всей ответственностью рассмотрит вопрос о недопустимости заявлений недружественного характера таджикских официальных лиц.

Напомним, 24 января Усмон Каландаров на пресс-конференции в Душанбе сообщил, что железнодорожники Таджикистана предложили своим узбекским коллегам изменить маршрут продвижения таджикских составов по территории Узбекистана. «Если движение поездов будет осуществляться по железнодорожной ветке Бойсун-Тошгузар-Карши, минуя территорию Туркменистана, протяженность дороги будет сокращена на 153 километра», - сказал зампред «ТЖД».

Он добавил, что в настоящее время данное предложение таджикской стороны изучается железнодорожниками Узбекистана.