Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января подписал постановление «Об увековечении памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова»ю Согласно указу, центральные улицы в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте и областях будут названы имением Ислама Каримова, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

Кроме того, имя Ислама Каримова будет присвоено Ташкентскому государственному техническому университету, автомобильному заводу в городе Асака, Дворцу искусств в городе Фергана, Ташкентскому международному аэропорту.

Мирзиёев поручил Министерству по делам культуры и спорта, Министерству финансов, Министерству юстиции Республики Узбекистан, Академии наук Узбекистана, Академии художеств Узбекистана, хокимиятам города Ташкента и Самаркандской области организовать в городе Ташкенте, в резиденции Оксарой (ул. Узбекистанская, 45), где на протяжении долгих лет работал первый президент, Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и разместить по этому же адресу созданный Республиканский благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова.

Президент Узбекистана поручил соответствующим государственным структурам организацию ежегодного широкого празднования дня рождения Первого Президента страны – 30 января, а также установление 2 сентября Днем памяти Первого Президента.

Кроме того, будет учреждена Государственная стипендия имени Ислама Каримова для студентов высших учебных заведений, созданы научные и художественные произведения, документальные и художественные фильмы о жизни и деятельности Ислама Каримова, а также выпущены специальные почтовые марки с портретом первого президента Узбекистана.

Ислам Каримов умер 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного инсульта. Он был похоронен в Самарканде.

