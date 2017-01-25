МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» запустила уникальный депозитный продукт «Бойбача», с помощью которого к 18 годам ваш ребенок может превратиться в миллионера.

Новый депозитный продукт «Бойбача», который предлагает МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», поможет без особых затрат, превратить своего ребенка в миллионера.

«Уникальность нашего нового продукта «Бойбача» заключатся в том, что если с момента рождения ребенка, ежемесячно в течение 18 лет, вы будете откладывать на его счет всего по 800 сомони, то к его совершеннолетию на счету окажется более одного миллиона сомони», - отметили в PR-службе компании «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

По словам источника, идея открыть депозит «Бойбача» появилась после изучения опыта западных стран, в которых широкое распространение имеет практика прививать ребенку с раннего детства способность и умение распоряжаться деньгами.

«У многих детей есть свой собственный лицевой счёт, что, к сожалению, редко встречается в стране. Поэтому мы решили создать возможности для открытия долгосрочного депозита. Ведь открытие такого вклада может стать залогом формирования крепкого фундамента для успеха ребенка в будущем», - подчеркнул представитель компании.

Напоминаем, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 140 представительств и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 17 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.

Подробности о компании вы можете узнать по ссылке: https://imon.tj/ru/#/page/2