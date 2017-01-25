Заключенные идут на этот шаг, чтобы увидеться со своими женами. Без свидетельства о регистрации брака разрешение на свидание получить нельзя.

В прошлом году в тюрьмах было зарегистрировано 143 брака, в предыдущем 2015 году - 125 брачных союзов, сообщила сегодня журналистам начальник управления ЗАГС Минюста Саодат Сироджзода.

Осужденные идут на эту меру для того, чтобы к ним на свидания были допущены их жены.

"По законодательству, если мужчина и женщина заключили брачный союз без официальной регистрации, только проведя мусульманский обряд «никох», то им не дается разрешение на свидание, поэтому они идут на официальное заключение брака уже в местах заключения", - отметила Саодат Сироджзода.

Однако, по ее словам, среди заключивших в прошлом году браки есть и те, кто нашел своих избранниц или избранников уже находясь в тюремном заключении.

Между тем, по данным управления ЗАГС Минюста РТ, в прошлом году в Таджикистане в целом было создано 72 тыс. 463 новых семей. И этот показатель меньше числа зарегистрированных браков в 2015 году на 4 тысячи 557.

Саодат Сироджзода отметила тот факт, что в 2016 году увеличилось число браков между гражданами Таджикистана и иностранцами: органами ЗАГС было зарегистрировано 184 таких союза, что на 20% больше показателя предыдущего года. Больше всего таджикские граждане выбирали себе в спутники жизни граждан Узбекистана, Ирана, Афганистана, Кыргызстана и Китая.

Отметила чиновник и увеличение числа разводов в стране. В 2016 году, по ее словам, распалась 8 тысяч 891 семья, и это на 535 случаев больше по сравнению с 2015 годом.