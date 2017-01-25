Три человека арестованы в Швеции по подозрению в групповом изнасиловании 30-летней женщины. Преступление транслировались в прямом эфире в социальной сети Facebook. Полиция сообщает, что задержанным от 18 до 24 лет. Они были вооружены. Потерпевшая доставлена в больницу, сообщает Euronews.

Изнасилование было совершено утром в воскресенье. Сообщается, что один из преступников уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и избиение.

Молодые люди были арестованы в городе Уппсала, в 70 километрах от Стокгольма. Когда в квартиру прибыла полиция, жертва была без сознания. В этот момент преступники уже начали записывать второе видео.

«Я не удивлена. Такова печальная действительность. Когда есть возможность и когда есть оборудование, например, телефон с камерой, происходят такие вещи. Злой умысел, алкоголь, наркотики, желание самоутвердиться – вот то, что приводит к появлению таких видео в Интернете», – говорит криминалист Мария Дуфва.

Задержать молодых людей удалось на месте преступления благодаря участникам группы на Facebook, которые увидели «прямое включение». Они оперативно сообщили в полицию о происходящем. Группа была закрытой, в ней состоят 60 тысяч человек. На данный момент видео удалено, и полиция обратилась к пользователям с просьбой предоставить им, возможно, сохранившуюся запись.

Это уже не первый раз, когда на Facebook транслируются подобные видео. В начале января четверо молодых людей из Чикаго показали в прямом эфире, как издевались над своим душевнобольным товарищем.