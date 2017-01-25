Нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Таджикистаном и Евросоюзом были обсуждены 24 января в Душанбе.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне, во второй половине дня принял специального представителя Европейского Союза (ЕС) по Центральной Азии Питера Буриана, сообщает пресс-служба президента РТ.

В ходе встречи стороны дали высокую оценку уровню отношений Таджикистана и ЕС, выразили удовлетворение тенденциями расширения политико-экономического и культурного сотрудничества.

На встрече подчеркивалось, что таджикская сторона приложила немало усилий для развития и расширения дружественных и активных связей с ЕС. Отмечалось, что в этом контексте эффективно используются возможности Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Таджикистаном и ЕС, Диалога по политическим вопросам и безопасности, взаимодействия в сфере прав человека.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества в рамках Европейского Союза и Центральной Азии, многолетней индикативной программы на период до 2020 года, Региональной стратегии ЕС для Таджикистана.

Было выражено удовлетворение ростом объема товарооборота между Таджикистаном и ЕС. Стороны также обменялись мнениями по углублению связей на пути снижения влияния мирового финансового кризиса на экономику Таджикистана.

Была выражена заинтересованность в дальнейшем усилении сотрудничества в сфере образования и науки, в этом направлении подчеркнута необходимость подготовки квалифицированных кадров в сферах точных наук и новых технологий.

На встрече были обсуждены вопросы региональной и мировой безопасности, сложная военно-политическая ситуация Афганистана, рост угрозы международного терроризма и экстремизма.

Была выражена уверенность в том, что двустороннее и многостороннее сотрудничество Таджикистана и ЕС будет еще больше способствовать процессу борьбы против возрастающих глобальных угроз, а также укреплению государственной границы Таджикистана с Афганистаном.