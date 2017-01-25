АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ЯНВАРЯ 2017

- Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан отчитается перед журналистами по итогам деятельности за 2016 год. Пресс-конференция состоится в здании министерства. Начало в 8-30.

- В Республиканском пресс-центре (здание ЦСИ, 2 этаж) состоится пресс-конференция ГУП «Таджикагролизинг». Начало 9:00.

- Министерство юстиции Таджикистана отчитается по итогам своей годовой деятельности. Пресс-конференция состоится в Республиканском пресс-центре (ЦСИ, 2 этаж). Начало в 11-00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ЯНВАРЯ

1947 - Опубликован Указ Президиума Верховного Совета Таджикской ССР об установлении почетного звания «Мастер хлопка Таджикской ССР».

1955 – В СССР издан Указ «О прекращении состояния войны между СССР и Германией».

2016 - В Таджикистане родителей обязали следить, какие сайты в Интернете посещают их дети.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ЯНВАРЯ

1944 – Родился доктор физико-математических наук Субхон Ибодов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 5-10 мороза, днем -3+2.

По Горно-Бадахшанской автономной области Облачно, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза, по востоку ГБАО ночью 16-21 мороза, днем 6-11 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, местами до 16 мороза, днем 1-6 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 1-3 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.

По городу Хорог – Облачно, небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 1-3 мороза.