Как жители столицы встретили новость о том, что власти намерены убрать со всех дорог маршрутки, мы узнали, проведя опрос на улицах Душанбе.
Власти города Душанбе намерены в первом полугодии убрать со столичных трасс «Старексы» и «Мерседесы», и полностью заменить маршрутные такси автобусами и троллейбусами.
В администрации пассажирского транспорта заявляют, что это поможет навести порядок на дорогах столицы.
Многие жители Душанбе поддерживают данное решение властей, но не уверены в том, что пробок на дорогах без маршруток станет меньше.
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GANJAL JANGAL1
Ну сделайте свое конкуренция ведь кто выиграет тот и останется кому нравится троллейбусы пускай ждут троллейбусы и автобусы кому то не нравится пускай ездят на маршрутках зачем трогать их народ сам выбрал свой путь и нашел свою работу зачем дергать их расширяйте город расширяйте дороги что вы всегда дергайте народ сделайте им условия и все народ сам найдет как прокормится а то дергаете и дергаете что за бес придел и рынкам не дают покой и предпринимателем не надо так делать так и так все уже измученные ходят не надо лить керосин на горящий огонь