В 2016 году республика в целом наторговала всего на 3,9 млрд. долларов. Главным торговыми партнерами оставались Россия и Китай.

Объем внешнеторгового оборота Таджикистана в 2016 году составил $3 млрд. 929,6 млн., что на 9,2% меньше по сравнению с 2015 годом, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Отметим, что по итогам 2015 года объем внешнеторгового оборота республики составил $4,3 млрд., сократившись по сравнению с предыдущим 2014 годом на 18% (почти на миллиард долларов).

Сокращение внешнеторгового оборота Таджикистана в 2016 году обусловлено снижением импорта товаров: в прошлом году импортировано продукции на сумму чуть более $3 млрд. Это на 11,8% или на $404,7 млн. меньше объема 2015 года.

Республика заметно снизила ввоз драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, необработанных шкур и кожи, древесины и изделий нее, готовых пищевых продуктов, продуктов животного и растительного происхождения, минеральных продуктов, транспортных средств и прочее.

Между тем, увеличился в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом экспорт товаров - на 0,9% или на $8,1 млн. В целом в 2016 году таджикской продукции было отправлено на экспорт на сумму $898,7 млн. Торговый баланс в 2016 году сложился отрицательным, составив - $2 млрд. 132,2 млн.

Главными торговыми партнерами Таджикистана в прошлом году являлись Россия и Китай. Общий объем таджикско-российского товарооборота в прошлом году превысил $1 млрд., а таджикско-китайского - $885 млн.