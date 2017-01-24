Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник, 24 января, сообщает газета Global Times.

В интернете появились фотографии разработанной Китаем межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41).

Военные аналитики предполагают, что это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, поступившая в китайские войска.

Global Times отмечает, что, по данным некоторых СМИ, публикация в интернете фотографий размещенной Китаем новой ракеты связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа и может быть ответом Пекина «на провокационные заявления Трампа о Китае».

DF-41 — это твердотопливная дорожно-мобильнаямежконтинентальная баллистическая ракета, включающая от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения, с максимальной дальностью примерно 14 тыс. км.

Ранее представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил о «чрезвычайной обеспокоенности» Пекина заявлениями президента США Дональда Трампа о статусе Тайваня.

Господин Гэн сказал, что они «могут плохо повлиять» на отношения Вашингтона и Пекина.

18 января председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет строить новую модель отношений с США в рамках формирования «круга друзей» по всему миру. По его словам, республика «никогда не будет стремиться к экспансии, гегемонии или формированию сфер влияния».