Взрывы смартфонов Samsung Galaxy Note 7 происходили из-за недочетов проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства. Такую официальную причину назвал производитель.

23 января в Сеуле корпорация Samsung Electronics на пресс-конференции подвела итоги расследования причин возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Компания исследовала более 200 тыс. смартфонов и 30 тыс. аккумуляторов и пришла к выводу, что причиной инцидентов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства, говорится в поступившем в РБК сообщении Samsung.



Анализом занимались инженеры концерна вместе с экспертами независимых исследовательских организаций — UL, Exponent и TUV Rheinland. Специалисты проверяли аппаратную и программную части Galaxy Note 7, сборку, контроль качества и доставку до точек реализации.



Samsung Galaxy Note 7 поступил в продажу в августе 2016 года. Но уже в сентябре производитель отозвал 2,5 млн смартфонов по всему миру из-за проблем с батареей, которая сильно перегревалась, а иногда и загоралась. В октябре компания объявила, что прекращает производство и продажи Galaxy Note 7 из-за угрозы безопасности пользователей. Смартфоны продавались в нескольких странах, в том числе в США и Великобритании. В России официальный старт продаж так и не состоялся.



После отзыва, в сентябре 2016 года, котировки производителя на Корейской фондовой бирже упали на 10%, или $22 млрд, по оценке Bloomberg. Общие убытки корпорации от скандала составили по подсчетам The Wall Street Journal (WSJ) порядка $5 млрд.



В сообщении компании отмечается, что глава мобильного подразделения Samsung Дон Джин Ко извинился перед пользователями Galaxy Note 7, мобильными операторами и бизнес-партнерами. Чтобы в будущем не допустить подобных проблем, компания ввела многоуровневый протокол безопасности и программу проверки элементов питания.



По словам Ко, в компании сформирована рабочая группа из внешних консультантов и экспертов, которые изучают аккумуляторные батареи. Специалисты будут консультировать Samsung по вопросам безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области.



До того как южнокорейский концерн подвел итоги внутреннего расследования, WSJ писал со ссылкой на свои источники, что причиной проблем модели могли быть слишком крупный размер аккумуляторной батареи, а также производственный брак.



Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/technology_and_media/23/01/2017/5884f41b9a794741dea70add?from=main