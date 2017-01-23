Так, по версии АП, может выглядеть купюра в 1000 сомони с изображением президента.

Инициатива о выпуске новой таджикской банкноты достоинством 1000 сомони рассматривается правительством Таджикистана. На лицевой стороне купюры будет размещен портрет президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Для изучения вопроса о выпуске тысячной купюры при министерстве экономического развития и торговли создана специальная правительственная рабочая группа, сообщил председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода 23 января на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в состав этой рабочей группы в частности входят специалисты НБТ.

Нурмахмадзода подчеркнул, что на основе заключения рабочей группы правительством будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Напомним, ранее директор филиала ГУП «Таджиксугурта» в Шахринаве Шариф Каримов выступил с предложением о выпуске 1000 сомоновой купюры с изображением Эмомали Рахмон.

Свое предложение он озвучил на страницах газеты «Таджикистан». В статье Каримова отмечалось, что именно благодаря президенту Эмомали Рахмону во всем мире узнают Таджикистан и таджиков.

Он также отмечает, что именно благодаря усилиям главы государства удалось остановить войну в Таджикистане, избежать голода, и вернуть беженцев на родину.

Директор филиала ГУП «Таджиксугурта» уверен, что Таджикистан должен учитывать заслуги Лидера нации и основателя мира и единства, и выпустить в обращение банкноту номиналом 1000 сомони с изображением президента.