«Азия-Плюс» совместно с Национальным банком Таджикистана начинает серию графических материалов, которые помогут вам избежать обмана со стороны фальшивомонетчиков.

Как только появились деньги, тут же появились люди, которые стали их подделывать. Противодействие дизайнерам и изготовителям фальшивых денег продолжается до наших дней. Изготовители поддельных денег являются частью преступного мира, своими противоправными действиями они создают большие риски для экономических устоев страны.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо знать защитные элементы национальной валюты Таджикистана - сомони.

Сегодня мы ознакомим вас с защитными элементами банкноты достоинством 200 сомони.

На лицевой стороне купюры достоинством 200 сомони изображены портрет героя Таджикистана Нусратулло Махсума и первое здание Центрального исполнительного комитета Совета народных комиссаров Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики. На её обратной стороне изображена Национальная библиотека, а над ней - изображения свечи (XIX век), чернильницы и пера, символизирующие стремление народа к приобретению знаний.

Чтобы распознать подделку, важно обращать внимание на признаки, по которым можно ее определить:

1. Водяной знак. Многотоновый портрет, повторяющий изображение на банкноте.

2. Защитная нить. Ныряющая, шесть металлизированных пунктирных штрихов; на просвет - сплошная темная полоса со светлым повторяющимся текстом "БМТ" в прямом и перевернутом изображении.

3. Микропечать. На лицевой стороне - микротекст на таджикском языке, обозначающий достоинство банкноты; на обратной стороне - микротекст на английском языке, обозначающий достоинство банкноты.

4. Печатно-тиснёный элемент против ксерокопирования (PEAK). При рассматривании банкноты под разными углами в изображении "тюльпана" выявляется несколько темных и светлых чисел, обозначающих достоинство банкноты.

5. Совмещающиеся изображения. Элементы узора в светлом круге на лицевой и обратной сторонах на просвет совмещаются, образуя изображение эмблемы Национального банка Таджикистана.

6. Кинеграмма. При изменении угла освещения на вертикальной металлизированной полосе бликуют разными цветами изображение эмблемы Национального банка Таджикистана и строки текстов на таджикском и английском языках.

7. Метка для людей с ослабленным зрением. Восьмиугольники в нижней части купонного поля обладают повышенным рельефом, определяемым на ощупь.

8. Магнитная защита. Горизонтальный серийный номер в левом верхнем углу банкноты обладает магнитными свойствами.

9. Голографическая полоса. Полоса с текстом «National bank of Tajikistan» по левому краю и цифра «200» по правому краю кинеграммы.

10. Лазерный дизайн на голографической полосе. Три последние цифры серийных номеров банкнот в нижней части голографической полосы нанесены лазером и при изменении угла зрения проявляются в виде светлых цифр.

При наличии информации об изготовителе либо сбытчике фальшивых купюр, выявлении фальшивой купюры при попытке ее сбыта - необходимо запомнить приметы сбытчика, а в случае наличия транспортного средства – его государственный номер и модель. По возможности под каким-либо предлогом задержать сбытчиков, незамедлительно информировать правоохранительные органы. Тел.: 221-21-21; 02.