К 2035 году территория города Турсунзаде будет расширена на 537 гектаров, и общая площадь его центральной части составит 1 413 га.

Новый Генплан города Турсунзаде согласован со всеми министерствами и ведомствами и ждет утверждения правительства Таджикистана, сообщил журналистам председатель города Суджоуддин Саломзода в минувшую пятницу.

Расширение города произойдет за счет земель трех джамоатов, окружающих город металлургов.

Главными пунктами нового генплана является перенос центрального рынка за черту города. На его месте планируется разбить современный парк имени Мирзо Турсунзаде с установкой там флагштока высотой в 70 метров, герба диаметром 25 метров.

«В настоящее время в центральной части города проживает более 60 тыс. жителей, а нормального парка отдыха до сих пор нет, - говорит мэр. – С утверждением генплана эта проблема будет решена».

Разработкой Генплана Турсунзаде занимается АО «Шахрофар» (г. Душанбе).

Мэр Турсунзаде обещает солидные призы

«Выбор города Турсунзаде местом проведения праздничных мероприятий в честь Навруза в 2017 году является знаком уважения и любви лидера нации к жителям нашего региона», - отметил

председатель города.

В связи с этим в городе продолжается масштабная работа по благоустройству.

Более 33 га территории путем хашара были очищены от мусора и благоустроены. В субботниках принимают участие 29 предприятий и учреждений, школьники, простые жители. В нескольких точках города созданы места массового гуляния. За хороший труд в конкурсе, посвященном 25-летию Независимости республики, Турсунзаде признан самым благоустроенным городом республики.

Хукумат города подарил автомобили лучшему председателю махаллинского комитета Искандару Назарову из села Сомониён и лучшему пропагандисту благоустройства - телерадиокомпании «Регар».

К приезду президента страны в Турсунзаде во время Навруза, планируется открыть 7 объектов, в том числе и крупные спортивный центр.

В культурной программе международного Навруза будут участвовать представители соседних стран – Узбекистана, Афганистана и Ирана.

«Ждем большую делегацию из Узбекистана, - сообщил мэр. – Возможно, в ее составе будут руководители областей и городов, деятели искусства и бизнесмены».

По словам руководителя города, более 1 км улиц превратятся в настоящие цветники. Навруз будет широко отмечаться во всех джамоатах. Руководство города обещает устроить в честь Навруза крупные соревнования по бузкаши (козлодрание) и гуштигири (национальная борьба) с солидным призовым фондом.

В них возможно участие мастеров спорта из соседних государств.

Экспорт промпредприятий Турсунзаде увеличивается

В прошлом году, по данным председателя города, промпредприятия города выпустили продукцию на 552,7 млн сомони.

АО «Ходжи Курбон» выпускает пенополистирол и наладило экспорт своей продукции в Иран, Афганистан и Кыргызстан.

ООО «Шабо» свою продукцию из кукурузы и подсолнечника начало продавать и в Афганистане.

В ООО «Нокили Турсунзода» впервые в Таджикистане налажен выпуск медных проводов, и продукция уже экспортируется в Иран.

ООО «Мунис-95» в этом году сдаст в эксплуатацию предприятие по переработке овощей и фруктов. В настоящий момент оборудование уже привезено из Турции и продолжается его монтаж.

Два предприятия, образованные на базе фарфорового завода – цехи по выпуску обожжённых кирпичей и фармацевтической продукции «Вежа» освоили 40-45 процентов своих мощностей, и продолжается наращивание их наращивание.

Планируется также в будущем расширить выпуск мясо-молочной продукции, сообщил глава города. Предпринимателями города на одну из ферм завезено 50 голов симментальской породы коров из Германии, которые дают по 20-25 литров молока в день. В 2017 году планируется приобрести еще 200 коров этой породы. Ферма рассчитана на содержание 500 коров. По словам специалистов, симментальская порода отличается оптимальным сочетанием молочной и мясной производительности.

По словам председателя города, в Турсунзаде есть отличный потенциал развивать промышленную сферу.

Однако, в экспорте всей промышленной продукции, выпущенной на территории города Турсунзаде, высокой остается доля алюминия. По информации главы города, она составляет 96 процентов.