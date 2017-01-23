Эмомали Рахмон сегодня произвел очередные кадровые перестановки, освободив от должностей также двух членов правительства и утвердив кандидатуру на должность антикоррупционного ведомства, которое ранее возглавлял его старший сын.

Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией возглавил Сулаймон Султонзода, который до этого назначения работал начальником управления кадров Генеральной прокуратуры Таджикистана. Его заместителем назначен Тохир Нурзода, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, Указом президента, от должности главы Госкомитета инвестиций и управлению госимуществом в связи с переходом на другую работу освобожден Кодир Косим. На этом посту его сменил Файзиддин Каххорзода, который ранее занимал пост заместителя главы исполнительного аппарата президента.

С должности министра транспорта снят Шерали Ганджалзода. С именем Ганджалзода в последние два месяца связан авиационный конфликт между Таджикистаном и Россией. Он остался в министерстве на должности замминистра.

Минтранс возглавил Худоёр Завкибек, который ранее был главой Рушанского района ГБАО. До назначения в Рушан Худоёр Завкибек был замминистра транспорта. Исполняющим обязанности председателя Рушанского района назначен Ходжаназар Имомназар.

Ашурбой Солехзода, который ранее работал Ректором института финансов и экономики, назначен помощником президента Таджикистана по вопросам экономики, сменив Фарруха Хамрализода.

Президент попросил согласие нижней палаты парламента на назначение Фарруха Хамрализода на пост главы Счетной палаты Таджикистана. Он сменит на этом посту Дилмурода Давлатзода.

Заместителями министра здравоохранения и социальной защиты населения назначены Азиз Одиназода и Мирхаммуддин Камолзода.

Ризо Назарзода и Дилноза Ахмадзода назначены заместителями главы Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве республики.

Абдумаджид Хакимзода освобожден от должности директора ТВ «Джахоннамо» в связи с переходом на другую работу. По этой же причине с должности замминистра внутренних дел освобожден Искандар Солехзода.