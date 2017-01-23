В газете «Азия-Плюс» от 12.01.2017 г. в рубрике «Ваш личный юрист» житель Душанбе Дж. Холов обвинил врачей Госучреждения «Комплекс здоровья Истиклол» в халатности, из-за чего он стал инвалидом.

В редакцию газеты поступил ответ от руководства Компелекса, в котором опровергаются обвинения Холова. Ниже приводим текст ответа.

Уважаемая редакция «Азия-Плюс», доводим до вашего сведения, что администрацией Государственного учреждения «Комплекс здоровья Истиклол» подробно изучена публикация в вашей газете от 12.01.2017 г. в рубрике «Ваш личный юрист», где Джалолиддин Холов задаёт вопрос юристу о том, кто несет ответственность за халатность врача, из-за которого он стал инвалидом?

После всестороннего изучения материала сообщаем вам следующее:

Дж. Холов поступил в часть госпитализации взрослых «Комплекса здоровья Истиклол» 16 августа 2016 года с закрытым переломом ноги в нетрезвом состоянии. Дежурный врач отделения травмотологии и ортопедии оказал неотложенную необходимую медицинскую помошь и наложил ему гипсовый лангет. После этого больной отказался от дальнейшей госпитализации и каретой «Скорой помощи» был доставлен к себе домой.

Спустя 20 дней он обратился в поликлинику №4 по месту своего проживания с жалобами на боль в ноге. По словам его лечащего врача, данный больной проживает один, в антисанитарных условиях и ведет нездоровый образ жизни, а именно злоупотребляет алкоголем.

Несмотря на рекомендации врачей соблюдать постельный режим, будучи один дома он вынужден был передвигаться по квартире и выходить на улицу самостоятельно. Подобные активные физические действия, прикрепленные действием алкоголя, привели к образованию ссадин и пролежней, которые в дальнейшем воспалились и начали гноить.

В течении всего этого времени он 19 раз вызывал Скорую помощь, и наши специалисты оказывали ему неотложную медицинскую помощь. При этом несколько раз, будучи в нетрезвом состоянии он угрожал врачам расправой, в результате чего наши врачи вынуждены были вызывать наряд милиции.

С момента наложения гипса до дня ампутации ноги прошел ровно месяц, а не три дня, как пишет пациент. Исходя из этого, можно сделать выводы, что Дж. Холов самостоятельно несет ответственность за вред своему здоровью, который он сам себе причинил.

Директор ГУ «Комплекс здоровья Истиклол» Курбонов К.М.