В прошлом году таджикский национальный авиаперевозчик доставил из России в страну 475 единиц «Груз 200» и 192 депортированных граждан.

Общий доход национального авиаперевозчика Таджикистана «Таджик Эйр» в 2016 году увеличился по сравнению с годом ранее на 13%. Валовый доход авиакомпании в прошлом году составил 461,5 млн сомони. Общие же расходы - 459,6 млн сомони, сообщили «АП» в пресс-службе «Таджик Эйр».

В прошлом году авиакомпанией было перевезено 325 тысяч 341 пассажир, что по сравнению с 2015 годом больше на 12 тысяч. Из 2 802 выполненных рейсов зафиксировано 647 случаев задержки полетов. Основные причины задержки рейсов в авиакомпании связывают с неблагоприятными погодными условиями, регистрацией пассажиров и багажа, выполнением аэропортовых работ и государственных проверок, пограничным контролем и техническим состоянием самолетов.

В прошлом году авиакомпанией перевезено 475 единицы «Груз – 200» и 192 депортированных пассажиров.

Авиапарк компании состоит из 36 воздушных судов, пять из которых находятся в эксплуатации, остальные на хранении. В целях обновления парка руководством компании ведутся работы по приобретению лайнеров нового поколения. В частности, авиакомпания на основе «мокрого лизинга» начала эксплуатацию лайнера Boeing 767–300.

В 2017 году авиакомпания для дальнейшего развития намерена приобрести широкофюзеляжные самолеты посредством лизинга.