В ближайшие три дня в Таджикистане температура воздуха в отдельных регионах страны понизится до минус 35.

Согласно прогнозам метеорологов, с 22 по 25 января на территории Таджикистана ожидается неустойчивая погода, дожди, в высокогорье – снегопады. Понижение температуры воздуха ожидается до минус 12, а в отдельных высокогорных местностях, в основном на территории ГБАО, температура воздуха в ночное время понизится до 30 – 35 градусов ниже нуля.

По данным метеорологов, на горных перевалах ожидается туман, гололедица, возможен сход снежных лавин. В связи с этим КЧС Таджикистана просит граждан и гостей республики по мере возможности воздержаться от экскурсий, сбора дров, охоты и поездок в опасные зоны.

«Необходимо ограничить свое движение по горным районам и перевалам. В случае необходимости обеспечить транспортные средства оборудованием для движения в условиях снегопада и гололедицы, и конечно же соблюдать правила дорожного движения», - сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсупова.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и каких-либо несчастных случаев, вы можете обратиться по телефонам оперативных дежурных КЧС:

1. Ответственный дежурный Комитета - 111, 221-91-19, 223-13-11

2. Ответственный дежурный города Душанбе – 225-44-62, 225-44-76

3. Ответственный дежурный ГБАО – код 3522 тел: 24057, 22744

4. Ответственный дежурный по Согдийской области - код 3422 тел: 51555, 57995

5. Ответственный дежурный по Хатлонской области – код 3222 тел: 23505, 27827

6. Ответственный дежурный по Кулябской зоне – код 3322 тел: 21656, 21657

7. Ответственный дежурный по Раштской зоне – код 3131 тел: 22374

8. Ответственный дежурный по Гиссарской зоне - код 3139 тел: 26074