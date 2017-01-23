Товарищеская встреча по футболу между молодежью селений Чоркух таджикского города Исфара и Куктош кыргызского района Баткент завершилась дракой. Футбол молодые люди играли на кыргызской территории.

Товарищеская встреча по футболу между молодыми жителями селений Чоркух таджикского города Исфара и Куктош кыргызского района Баткент 22 января закончилась потасовкой, сообщил источник в администрации мэра Исфары.

Драка завязалась между футболистами и болельщиками. Недовольные друг другом молодые люди прямо на поле закидали друг друга камнями, несколько человек с обеих сторон получили легкие травмы.

На место инцидента сразу же прибыли милицейские наряды из Исфары и Баткента, которым быстро удалось взять ситуацию под контроль.

По данному инциденту местные органы внутренних дел двух государств ведут расследование.

Уже сегодня утром местные активисты с обеих сторон провели встречи с представителями молодежи, чтобы не допустить впредь подобные инциденты.

Также сегодня в первой половине дня намечена встреча мэра Исфары и акима Баткента, где будет обсужден вчерашний инцидент.