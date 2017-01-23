Таджикская шахматистка Мутриба Хотами принимает участие в международном конкурсе Miss Chess Eurasia 2017 на звание самой красивой шахматистки.

В настоящий момент на сайте chess.pw продолжается открытое голосование, где наша шахматистка отстает от конкурентов и ждет поддержку болельщиков.

Конкуренцию таджикской шахматистке составят представительницы Ирана, Польши, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Индии. На данный момент лидирует индийская шахматистка Диани Дэви (Dhyani Dave).

Мутриба Хотами – дочь известной шахматистки Саодат Одинаевой. Девушка в различных возрастных категориях становилась чемпионкой Таджикистана, участвовала во Всемирной шахматной олимпиаде. Родилась в 1997 году в Душанбе. Текущий рейтинг – 1762 (4-е место среди женщин Таджикистана).

Между тем, как сообщают организаторы, прием документов для участия в конкурсе продолжается.

«Вы можете рекомендовать нам своих кандидатов или сами шахматистки могут написать нам на емайл: ipkz2008@gmail.com и выслать туда несколько фото (по возможности качественные). Личное согласие участницы — обязательно!», - сообщают организаторы конкурса.

Между тем, на днях завершилось голосование в конкурсе на звание самой красивой шахматистки СНГ. Первое место заняла гроссмейстер из Узбекистана Гулрухбегим Тохиржонова.