АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ЯНВАРЯ 2017

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция авиакомпании «Таджик Эйр» компании по итогам 2016 года. Начало в 9:00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Агентства мелиорации и ирригации при правительстве РТ по итогам 2016 года. Начало в 14:00.

- Национальный банк Таджикистана проведёт пресс-конференцию по итогам деятельности за 2016 года. Пресс-конференция состоится в здании Нацбанка. Начало в 11:00.

- В здания Государственной консерватории имени Т. Сатторов состоится пресс-конференция по итогам 2016 года. Начало в 10:00.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ЯНВАРЯ

1966 – Родился ученый-историк, Лауреат премии имени Исмоила Сомони Маъруф Исоматов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно местами осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, в горах ночью 6-11 мороза, днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области - Облачно, местами осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 9-14 тепла, понижение до 0-5 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 12-17 мороза, днем 2-7 мороза, по востоку ГБАО ночью 23-28, местами до 33 мороза, днем 10-15 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла, понижение до -1+4, в горах ночью 3-8 мороза, местами до 12 мороза, днем 1-6 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, дождь временами сильный, вечером с переходом в мокрый снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.

По городу Курган-тюбе - Облачно, дождь. Ветер западный 2-7, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Облачно, небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 0-2 мороза.